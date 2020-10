Nafti y el Lugo, pendientes de un positivo por covid-19 para desplazarse a Castellón

Lugo. El Lugo tuvo que aplazar hasta hoy su viaje a Castellón para afrontar el partido de esta tarde, retrasado a las 20.30 h por un caso de covid-19 en un jugador del filial que se entrena con el primer equipo (y que obligó a aplazar el Polvorín-Fisterra en Tercera División de mañana) y que puso en jaque el estreno de Mehdi Nafti en el banquillo.

El entrenador francés tendrá que despertar a un equipo que solo ha ganado un partido esta temporada y que acumula cuatro derrotas. Nafti quiere imponer su carácter, imprimir intensidad al equipo y corregir los problemas defensivos que han supuesto ocho goles en contra.

Debido a la espera de los resultados de las PCR a las que fue sometido el equipo y de las instrucciones de LaLiga, el Lugo aún viajará a Castellón hoy para afrontar un partido en el que no podrá contar con los sancionados Carlos Pita y Xavi Torres, expulsados en la anterior jornada. Nafti recupera a Iriome tras superar una lesión y a Marcelo Djaló después de haber estado concentrado con su selección. El técnico no dispone de El Hacen, que aún no ha debutado en esta segunda etapa como rojiblanco, y también tiene tocado a Manu Barreiro.

DESPEDIDA. El exentrenador del CD Lugo Juanfran García se despidió ayer con buenas palabras hacia el club, agradecido por haberle dado la oportunidad de debutar como técnico en el fútbol profesional.

“Ha sido algo muy extraño pero hay que aceptarlo aunque no encuentres un porqué”, sostuvo Juanfran, quien confesó su “sensación” de que, con independencia del resultado del último partido habría sido cesado porque, aseguró, “ya antes” de ese encuentro el club había contactado con otro entrenador. CAF