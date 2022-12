No hay una España de autor

ME GUSTA EL DEBATE de discusión de bar, esa vehemencia que algunos ponen en la exposición, tanto en el ensalce como en la defenestración, eso quiere decir que se sigue la Selección, se ven los partidos y se lee. En mi círculo de relación el debate sobre la Selección sube enteros cada vez que juega partido. Del éxito al fracaso en poco tiempo y desde el partido con Japón hasta la eliminación ante Marruecos no queda nadie sin señalar. Ganar antes de tiempo siempre ha sido peligroso. En la primera fase goleada, empate y derrota, de más a menos lo dicen los números, pero en fútbol no se cuenta así, de la euforia del primer partido a la decepción.

Cierto que España estuvo, por momentos, sobresaliente en posesión, presión alta y de muy buen nivel técnico. Algunos intentan apropiarse de la autoría y quieren vendernos la paternidad y el pensamiento unificado. Todos estáis al tanto de los resultados, son dispares, mucha posesión en campo propio, vueltas y vueltas en torno al balón, muy escasas finalizaciones, poco juego aéreo, sin uno contra uno en bandas y escasos tiros de media distancia. Me pregunto para qué sirve todo eso si al final gana el rival. En fútbol hay muchas formas de jugar, es buena aquella que te entretiene y se te pasan los minutos volando, donde las acciones del juego te levantan del asiento y, por lo normal, suele ser rondando las áreas, donde se ganan los partidos. Tras la primera fase, unos lloraron de alegría como Japón, otros de alivio como España y otros lloran de amargura como Alemania, que nos pedía una mano y ellos nos dan las dos.

Lo que pasó ante Japón pudo hacer más fuerte al equipo y ponerse las pilas después de este baño de realidad para enfrentarse a Marruecos, la sorpresa del campeonato, pero no fue así y los Leones del Atlas eliminaron a España en octavos. Marruecos es la representación del mundo árabe en el torneo. Tiene un buen bloque, muy compensado, con jugadores importantes en cada línea con buena experiencia en Europa y en grandes equipos de las principales ligas, están haciendo prácticamente un Mundial perfecto, generan ofensivamente, pero después faltaría algo de contundencia en el área rival para ser más eficaces. Hay que destacar que Marruecos es una selección muy sólida desde que llegó Walid Regragui, que jugó en el Racing de Santander y tiene formación europea.

Al margen del juego, el protagonismo del Seleccionador, las declaraciones, el streaming y las imágenes adaptadas, hasta las alineaciones y los cambios durante el juego dejaron opiniones para todos los gustos.

Pido menos esfuerzo y refugio en estadística y más inversión en la rentabilidad del juego. Tanto esfuerzo, tantos toques y tanta energía para sacar tan poco rendimiento y el rendimiento se mide por las neutralizaciones al rival, finalizaciones de los ataques y por los goles. Este juego, de unos y de todos, lo individual y lo colectivo deben entenderse para aplicar el plan estratégico según convenga y poder contrarrestar a los rivales empezando por eliminar su mejor arma, para superar su plan con confianza y seguridad porque la portería se vuelve pequeña en los momentos de apuro. A veces le pedimos a los jugadores un tipo de juego para el cual no está preparados, no cuentan con la capacidad física y técnica para llevarlo a cabo. Se centran en practicar un juego de autor y no hay una España de autor, apropiándose de la autoría, hay una España de los jugadores, los demás colaboran con más o menos incidencia.

No entiendo por qué no se realiza sorteo puro después de los grupos, eso eliminaría todo tipo de especulaciones e interpretaciones con mala intención. A veces puede que lleven razón los que opinan que no interesa la trasparencia y si los cruces cerrados desde el inicio para que los equipos puedan gestionar con quien sería mejor enfrentamiento. En dos bombos uno con primeros clasificados y otro con segundos, todo sencillo y claro evitando las especulaciones. Francia, Inglaterra y Brasil juegan un Mundial diferente.