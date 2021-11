“No ir a la Final Four sería una decepción”

Del 1 al 5 de diciembre quedarán decididos, en la Ronda Elite de la Liga de Campeones de fútbol sala, los cuatro equipos que disputarán en la primavera de 2022 la Final a Cuatro de la competición. Serán los vencedores de los cuatro grupos establecidos. En uno de ellos, en Lisboa, jugará el SL Benfica, que esta temporada entrena un reconocido técnico santiagués: José María Pazos, Pulpis. A pocos días de afrontar su gran reto, muestra sus impresiones.

¿Qué tal la vida por Lisboa, y conviviendo con el dichoso covid? Ya tuvo usted lo suyo en Tailandia.

La situación no es mala, en relación a otros países del centro de Europa. Creo que es muy parecida a la de España, quizá un poco peor, pero de momento está controlado.

En esa situación, la ciudad va a acoger dos grupos de la Ronda Elite, clasificatoria para la Final Four: el del Benfica y el del Sporting.

La verdad es que esta semana Lisboa va a ser un poco el centro del fútbol sala mundial, con esos dos grupos y con nosotros y el Sporting. De los 16 equipos que van a pelear por clasificarse, ocho van a jugar en Lisboa: en el estadio Da Luz y en el del Sporting.

Usted es el entrenador del Benfica. ¿Qué tal le va?

Es una experiencia nueva, un reto. El Benfica es un club muy, muy grande. Es difícil entender la dimensión de este club si no lo vives. Es como el Real Madrid en España. La mitad, o más, del país, es benfiquista y es seguidor, a diferencia de lo que sucede en España, de todo, no sólo de fútbol. A nivel social, deportivo, el club es muy grande y tenemos unas condiciones de trabajo impresionantes. A la vez, también, es un club con una presión brutal; en el fútbol sala, y tengo bastante experiencia, no veo otro igual.

Pues vaya cambio. Dejó usted Asia, tras una década allí, por esto.

En cierto modo esa presión también es lo que buscaba, un reto de este tipo. Llevaba once años en Asia y estaba quizá no acomodado, pero sí necesitado de vivir estos momentos. Y cuando me apareció esta oportunidad, ni me lo pensé.

¿Cómo van los primeros meses?

El comienzo está siendo complicado, es un año complicado para los clubes grandes: ha habido Mundial, y he tenido que realizar una pretemporada sólo con cinco jugadores, porque dos estaban lesionados y ocho en la Copa del Mundo, prácticamente llegaron tres días antes del primer partido de liga. Eso ha sido un hándicap, y después con la pandemia el calendario está muy concentrado, casi jugamos cada tres días, sin apenas tiempo para entrenar.

No les fue del todo bien en el derbi de liga contra el Sporting...

Fue el pasado domingo, un derbi de rivalidad máxima, un partido que se sigue en todo el mundo. Se nos escapó después de una primera parte que tuvimos controlada. Pero bien, de momento muy contento con la experiencia y ahora tenemos este gran reto que es meternos en la Final Four de la Champions. Benfica lleva desde 2015 sin meterse entre los cuatro primeros, y para nosotros es un objetivo importante.

¿Es un objetivo, o desde ahí se lo plantean como una exigencia?

Cualquier competición en la que participe el Benfica, el objetivo es ganar; eso te lo transmiten el primer día. La Champions es una de ellas. Igual hay otros equipos un poquito más favoritos que nosotros, pero partimos con el objetivo de ganarla; o como mínimo, que no será nada fácil, estar en la Final Four. Es un objetivo, nos lo exigen y nos lo exigimos. No vamos a hablar de fracaso si no lo logramos, vamos a ser positivos y pensar que lo vamos a conseguir; pero si no, sería una decepción grande que puede empezar a crearnos problemas.

Desde fuera al Benfica se le da entre los serios candidatos... al título.

El máximo favorito es difícil decirlo porque no somos los campeones. Hay cuatro o cinco grandes equipos que pueden serlo. El Sporting es el actual campeón, el Barcelona, Levante es muy fuerte aunque quizá le falte experiencia, los dos equipos rusos (MFK Sinara y Tyumen), el Kairat de Kazajistán... hay cinco o seis máximos candidatos.

¿Contento con su plantilla?

Sí. Es amplia. En la liga nos condiciona mucho que tenemos que dejar a dos extranjeros fuera, sólo pueden jugar cinco, pero en la Champions pueden jugar los siete y eso nos da un margen, hacer rotaciones mayores y ser más fuertes. Es una plantilla muy fuerte, compensada y con muchas opciones; hay equipo para competir con cualquiera.

Los rumores están ahí... se habla de que ficha Ricardinho.

Él siempre es un rumor aquí, porque es exjugador del Benfica y la única vez que el club fue campeón de Europa, en 2010, fue con él. Es un icono para la afición y siempre hay rumores. También suena mucho que estaba muy cerca de fichar por el Braga... Para este año, en el Benfica lo dudo porque tenemos una plantilla muy larga, pero es una opción que siempre está ahí, es un icono y es muy importante para Portugal. Pero ahora mismo no tengo noticias de que vaya a suceder. Aunque es una decisión de club y traspasa lo deportivo.

Volviendo a la Ronda Elite, uno de sus rivales será el Levante.

Va ser nuestro mayor rival. El grupo es complicado, tanto el Haladás húngaro como el Uragan ucraniano son muy duros, equipos muy sólidos. Pero el partido determinante puede ser, respetando a los otros dos, el último ante el Levante. Un aspecto clave será jugar tres partidos tan duros en cuatro días, llegar bien a esa final podría ser decisivo.