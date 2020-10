No le vale al Santiago el 0-0... con Brais de portero

Cuando sabes que no puedes ganar, al menos no pierdas. El Santiago Futsal se presentó a jugar ayer el partido de vuelta de una semifinal de la Copa Galicia contra el Noia Portus Apostoli FS que empezó a finales del mes de febrero, con un 3-4 en Santa Isabel). Y lo hizo tras intentar que no se jugase y no ser escuchado, no se sabe aún la razón: el Santiago pedía, simplemente, retrasar el partido una semana: la liga no empieza hasta el día 24, la final de la propia Galicia no se jugará hasta... ¡abril de 2021! ¿Por qué, por qué?, repetía Mourinho, y podría decir el Santiago Futsal.

El equipo compostelano se presentó a jugar con sólo cinco sesiones de entrenamiento realizadas en un grupo, como debe ser, como era siempre antes del puñetero covid. No iba a estar, ni ayer ni en una semana, Dani Blanco, Sancionado, quizás sí Samu Marrupe, que llegó el viernes por la noche en coche desde Barcelona y ayer se vistió, pero más que nada por ir integrándose al grupo. Con dos juveniles, Alán y Lucho (éste no llegó a jugar), con dos rotaciones, con el 3-4 de la ida ante el Noia FS, muy bien reforzado, serio candidato al ascenso a Primera División.

Así que el equipo blanco, de verde ayer, se planteó simplemente resistir, ser un bloque. Defender bien, aguantar y cazar alguna contra cuando llegara. El panteamiento le salió bien al equipo de David Rial, que defendió bien... y que, cuando se vio superado, tuvo en su portero Brais a un enorme guardián del arco.

Brais las paró de todos los colores, y hasta con la cara. El portero tuvo media docena de intervenciones de gran mérito, algunas con un punto milagroso. Rodri, recién incorporado al Noia, Antonio Diz, Adrián Rivera... así casi hasta el final de la extensa nómina del equipo local, jaleado por animosos seguidores (se permitía la entrada, guardando distancia de seguridad) probó fortuna. Brais los paró, y donde no llegó el portero estaban los palos.

IGUALADA. Así que, con el Santiago creciendo en moral y en atrevimiento (Álex Pérez debió salvar ante Cristian) se llegó al descanso sin goles y con el Noia pensando que eso no era real.

En la segunda parte pronto se vio que la cosa iba a estar más nivelada, aunque la iniciativa seguía siendo totalmente de los de casa. La tensión creció, y en el minuto 24 llegó una tángana de la que salieron expulsados Brais (estuvo en todo), Javi Rangel y el técnico local, Marlon Velasco.

El Santiago, ya sin Brais, no se vino abajo. Buscó el gol, buscó el milagro, incluso al final con portero-jugador (Alberto) pero no lo encontró. Antes de ese final, Cristian había lanzado al palo...

El que aguantó fue entonces el conjunto noiés, que pudo festejar que, pese al empate, jugará su primera final de la Copa Galicia. En ella ya lo estaba esperando el Burela FS, ganador en la otra semifinal frente a O Parrulo.

Pero esa final se disputará,si se puede y es de esperar que sí, ya en 2021. Hay que volver al ¿por qué? ¿De verdad no se podía haber aplazado el partido a la semana que viene, vacía de competición para Noia y Santiago?