No más arenas movedizas

No es un cara o cruz. Su arreón de los últimos ocho encuentros, en los que sumó cuatro victorias, le ha permitido depender de sí mismo para certificar la salvación, e incluso el margen de 10 puntos en los que se han movido los marcadores en siete de sus últimas diez citas le confieren crédito para asaltar cualquier pista, también la de Movistar Estudiantes que tanto se le resiste. Pero no quiere el Monbus Obradoiro seguir en terreno de arenas movedizas y de ahí la conjura para el duelo de hoy (12.30 horas).

No hay más matemáticas: si el conjunto compostelano vence esta mañana en el Wizink Center, será equipo de la Liga Endesa 2021/22 prolongando su permanencia en la elite del baloncesto español por undécima temporada consecutiva, todo un hito para el baloncesto gallego y un premio, un reconocimiento, a quienes desde el club -en los despachos y en la pista- han lidiado con una situación inédita que ha requerido infinitos esfuerzos económicos, laborales y personales. Si este es el club de los milagros, lo que está a solo un triunfo de lograr sería una heroicidad más. Por eso las ganas de resolver cuanto antes el objetivo y poder disfrutar de una más que merecida celebración.

No lo pondrá fácil el Movistar Estudiantes. El equipo que dirige Jota Cuspinera, 17.º en la clasificación, tiene dos victorias de margen con respecto a Bilbao y a GBC -últimos en la tabla- pero con el hándicap de haber disputado ya 34 encuentros por los 31 de los primeros y los 32 de los donostiarras. Recibe al Obra con la urgencia de sumar, de romper la racha de siete derrotas consecutivas, y de dar por bien empleado el fichaje del croata Zeljko Sakic de esta semana. “Somos conscientes de que estamos luchando por salvar la categoría, ya solo nos quedan dos balas y hay que ir a por todo”, resume Cuspinera.

Mientras en el Obra Moncho Fernández insiste en esperar hasta el último momento para decidir sobre la presencia de Laurynas Birutis en la convocatoria a causa del esguince en el tobillo derecho que se produjo el martes y que le impidió disputar el duelo en el Palau, el plantel madrileño podría recuperar esta mañana a Ángel Delgado, que se perdió el último partido por un golpe en la rodilla. El pívot dominicano promediaba en las últimas cinco citas 19,2 puntos y 13,4 rebotes para 28,8 de valoración.

Debut de Sakic. Sí saltará hoy a la cancha el gran verdugo del Monbus en la ida, Aleksa Avramovic (33 puntos), cuarto máximo anotador de la competición con 15,9 puntos de media por partido, mientras que son bajas Edwin Jackson, Dovydas Giedratis, John Roberson y Edgar Vicedo.

La incógnita es conocer qué podrá aportar el recién llegado Sakic. “Lo primero será una rotación, porque nos habíamos quedado muy cortos. Hemos optado por traer a un 4, porque la lesión de Ángel Delgado nos llegó a asustar. Eso nos permite poder jugar algunos minutos con Djurisic al 3. Acaba de terminar la liga rusa y puede abrir el campo porque es buen tirador de tres puntos. Pero tendrá que aportar en todos los aspectos: necesitamos que defienda, que rebotee...”, subraya su entrenador.

El Estudiantes es el segundo equipo que más puntos recibe de la Liga por detrás del Zaragoza (88,3 de media) aunque el problema del plantel de Jota Cuspinera no es físico ni de rebote, sino su tendencia al individualismo. Confía el técnico en haber puesto remedio. “Las bajas nos obligaron a hacer cambios tácticos en la defensa colectiva. Nos estábamos protegiendo intencionadamente con las zonas y los cambios constantes. Pero espero aún más intensidad en defensa. Viendo el partido de ida en cancha de Obradoiro, mi segundo partido aquí, ahí el nivel defensivo fue bueno y alto. Espero que podamos recupe rarlo”, recordó.

Cree el vizcaíno que los suyos entienden la importancia del envite: “El equipo está bien, somos conscientes de que estamos luchando por salvar la categoría. En cuestión de ánimo, tenemos la ilusión de obtener una o dos victorias; ya solo nos quedan dos balas y hay que ir a por todo”.

Triunfo en Sar. El Estudiantes ya encontró en el Obra su tabla de salvación en marzo cuando el triunfo en Sar (87-91) le permitió romper una dinámica negativa que duraba 6 jornadas. Pero entiende Cuspinera que este Obra de hoy es diferente: “Está en buena racha, puso en auténticos problemas al Barça, especialmente cuando cambió la defensa a zona. Es un equipo que tiene un poco de todo: buenos jugadores saliendo de bloqueos para tirar como Robertson o Beliauskas, que puede postear con los 3 y los 4, con Enoch en un gran estado de forma pero también tienen a Mike Daum alternando el 4 y el 3”. “Y también tienen opciones de pick and roll. Están en buena dinámica y será peligroso”, dictamina el entrenador del cuadro madrileño.

Alto ritmo. También avisa Moncho Fernández a los suyos de la entidad de su anfitrión de esta mañana: “Sus puntos fuertes en el aspecto ofensivo son su alto ritmo de juego, con muchos contraataques, muchos 1c1 en transición y también muchas situaciones tácticas de pick and roll en la llegada. Eso será lo primero que tendremos que parar”. “Luego el juego de media pista donde siempre hay mucha movilidad, sus acciones de 1c1, acciones de posteos, la polivalencia de sus interiores, su capacidad de rebote ofensivo también serán factores que tendremos que controlar si queremos optar a la victoria”, analiza.

Insiste el entrenador del Obra que el Estudiantes es un equipo “con una gran variedad táctica, que utiliza todo tipo de defensas tácticas desde la zona 2-3, 2-3, match up, 1-3-1, box and one, triángulo y 2, nos va obligar a una lectura inteligente y de ejecución durante todo el partido”, enfatiza al tiempo que confía en que sus jugadores sepan superar estas trampas.