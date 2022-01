Nueva cita del clásico copero entre Athletic y Barcelona en San Mamés

··· El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se deshizo en elogios hacia el Athletic, del que dijo que tiene “una de las mejores generaciones de jugadores de los últimos años”. Además, explicó que Ousmane Dembélé podría quedarse fuera del once por los problemas con su renovación. “O Dembélé renueva o se le busca una salida. No se contempla que se quede en la grada. He sido muy claro con Ousmane. Hemos esperado mucho, llevamos cinco meses de conversaciones con él y lo que prima son los intereses del club”, dijo.

El entrenador del Athletic, Marcelino García Toral, anunció "algunos cambios" en la alineación, aunque no desveló si Julen Agirrezabala, que jugó la anterior eliminatoria, seguirá bajo palos. El asturiano hará "algunos cambios porque el equipo necesita un refresco".