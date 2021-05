Oliver: “He ayudado al Obra y eso me dice que puedo seguir jugando”

La próxima semana (4 de junio) cumplirá 43 años de edad, acaba de cerrar la temporada más atípica y una de las más complicadas de su carrera profesional y ya se muestra tajante a la hora de confirmar su intención de continuar compitiendo al menos una más. La presentación habla por sí sola, pero se trata de Albert Oliver, el hombre de los récords del Monbus Obradoiro 2020/21.

En este curso superó a Joan Creus para convertirse en el jugador nacional de mayor edad en disputar un partido de la Liga Endesa, tercero en total tras Darryl Middleton y Mike Higgins. También batió la marca del mítico excapitán del Manresa al haber transcurrido 8617 días entre su primer y su último encuentro en la máxima categoría (por ahora). Y en octubre rebasó la barrera de las dos mil asistencias. Oliver quiere seguir batiendo récords.

“Mi intención es seguir en ACB. Creo que puedo aportar cosas, puedo jugar. Los últimos dos meses he jugado casi veinte minutos de media porque Kartal (Ozmizrak) y yo compartíamos minutos y lo he aguantado bien. Ya veremos el club que me quiere y cómo me quiere, pero mi intención es seguir en ACB”, reitera el base catalán. Con el play-off de la Liga Endesa aún en el horizonte, días después de la conclusión de la fase regular, por el momento no ha habido contactos ni con el Obra ni con otros clubes. “Terminamos ahora y yo no soy de los primeros, soy de los últimos”, bromea el internacional español.

Ya en la campaña recién concluida le costó encontrar un destino. Inició la pretemporada con el Herbalife Gran Canaria, pues se ha establecido con su familia en Las Palmas, y el 11 de septiembre el Obra confirmó su contratación temporal por la lesión de Kartal Ozmizrak. Finalmente se quedó hasta junio.

“El primer mes me costó mucho. Tenía mucha información pero me costaba mucho el ritmo, me cansaba rápido. Por suerte las victorias llegaron al principio y se llevó mucho mejor”, reconoce. “Me he encontrado mejor en los últimos dos meses. He tenido más nivel y pienso que el equipo conmigo ha jugado bien en los últimos partidos. He ayudado bastante al equipo y eso me dice que puedo seguir compitiendo y jugando que es lo que me gusta”.

CURSO DISTINTO. Se estrenó en ACB con el Joventut en la temporada 1997/98, y pese a todo lo que ha experimentado desde entonces reconoce que la actual ha sido una vivencia completamente distinta. “Está claro que ha sido la temporada más diferente, más extraña. Por todo, pero primero por todo lo que está viviendo la sociedad con el COVID. Hemos jugado sin público y ha habido situaciones excepcionales, se han aplazado jornadas, hemos estado 27 días sin poder entrenar por culpa del COVID, pasando pruebas cada semana para poder jugar...”, relata Oliver.

Tras una década jugando en Sar una vez al año como visitante, le queda la espina de no haber disfrutado más de la Caldeira desde el bando local, pero el base siempre ha sentido el respaldo de la hinchada. “Primero sabes el apoyo que tienes de la afición por los abonados que siguieron. Eso quiere decir que la gente quiere mucho al club, que lo apoya. Y que en estos tiempos la gente siga pagando su abono quiere decir mucho”, resalta Oliver. “Durante el año hemos recibido muchas muestras de apoyo en redes sociales, la gente estaba orgullosa pese a la época mala. Y después recibirlos en el campo fue algo muy especial porque no te esperas una ovación así. Vimos que están orgullosos del equipo, de lo que habíamos hecho durante el año. Para nosotros fue gratificante”, agradece el base.

MUY UNIDOS. Joventut, Lleida, Manresa, Valencia, Estudiantes, Gran Canaria y Betis han sido los clubes de Albert Oliver antes de enrolarse en el Obra, donde ha confirmado la imagen que ya tenía. “Lo que me habían explicado del club más o menos se cumplió todo, seguramente mejorando las expectativas. Estoy encantado”, admite.

“Sabía que el club es humilde pero que cumplen lo que dicen y ha sido así. He podido confirmar lo que sabía de Moncho y el staff técnico. Si las cosas van bien es por algo y una parte importante del club es tanto la del cuerpo técnico como José Luis Mateo a la hora de fichar y hacer equipo. Sabía que normalmente aquí había equipos que estaban muy unidos, que hacían vida fuera. Por la pandemia no ha podido ser pero nosotros somos un grupo muy unido”, confirma Oliver, aún en presente. Y añade lo que más le ha sorprendido de su estancia: “Ha hecho más sol de lo esperado”.