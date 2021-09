“Os compañeiros confían máis en min ca eu mesmo”

La presentación del joven Pablo Durán, nuevo jugador del Compos, en La Bodeguilla de San Lázaro, su patrocinador, fue un canto al buen ambiente que se ha encontrado en la SD. Alabó Durán al cuerpo técnico “espectacular”, las instalaciones, el campo, la afición.... y, cómo no, a sus nuevos compañeros: “Marabillosos”, definió. “Sorprendeume, son moi cercanos. Confían moitísimo en min, incluso máis do que confío eu”.

Porque, incidió, “dan unha confianza, tanto o corpo técnico como os compañeiros, que... é marabilloso, non esperaba que se portaran tan ben conmigo; iso tamén axuda moito”, explicó.

Pablo, humilde, reconoció que está “nun proceso de adaptación, hai un montón de novidades para min. Moita diferenza: o ritmo, tes que pensar máis rápido... pero creo que co tempo, minutos, rodaxe, pódome adaptar, e a ver se quito o mellor de min”.

Sus expectativas son “conseguir ser un máis no equipo. A ver se pouco a pouco o logro. O que veña, benvido”. Y en la lucha por hacerse un hueco en la delantera, no ve rivales sino compañeros: “Arriba hai moita xente, e moi boa. O que teño que tratar é de aprender deles, preguntar dúbidas, ver como fan para poder facelo eu; son persoas con moita experiencia nestas ligas e cousas das que eu carezo pola falta de experiencia”.

Admite que el equipo “chega con boas sensacións, boa actitude”. Y que la liga “afróntase doutra maneira” tras el triunfo frente al Fabril.

Como jugador no se define: “Qué pregunta tan difícil. Moi traballador e... non sei”. Eso sí, confía en seguir marcando en Segunda RFEF los goles que marcó en Preferente. “O tempo dirá o que pasa, se logro traspasar o que fixen alá; sempre tiven acerto cara ao gol”. Marcó nueve en diez partidos la pasada campaña en Preferente; no firma para la que ahora empieza un número concreto: “Hai que seguir marcando” , resume.

En lo colectivo, pide “primeiro, manterse; e despois todo o que veña, benvido sexa”.

PASARÓN. Ya piensa, como el resto del Compos, en el debut: este domingo, a las seis de la tarde en Pontevedra. De nuevo su humildad: sería una sorpresa para él ser titular. Aunque asoma su ambición: “Eu vou facer todo o posible por xogar, téñoo claro. Vou dar o máximo de min; se chega a oportunidade, a dar o cen por cen, seguro: a actitude nunca vai faltar”, asegura.

Nunca ha jugado en Pasarón: “Non, na vida. A ver se o domingo teño sorte de, primeiro, poder ir convocado, despois ter minutos e desfrutar o momento”. Y después, ganar, se le dice: “Iso é único”.

Tampoco estará mal hacerlo en otro templo, San Lázaro: “Unha barbaridade”, afirma. No había nacido (2001) cuando la SD jugó en Primera, pero “é unha locura todo: vía pola Galega os partidos do Compos e dicía que sería un soño poder estar aí. Ao final, consigo estar aquí, saio a San Lázaro, con esas instalacións, ese céspede... unha sensación que non se pode describir, e máis unha persoa que onte o miraba pola tele, no salón da casa”.

Se siente “máis cómodo, coma xoguei nos últimos anos”, de delantero puro que de extremo, pero “o caso é ter minutos, podo adaptarme; o importante é poder axudar ao equipo. Onde o corpo técnico decida, eu xogarei os minutos que sexan”, dice.

En los amistosos que ha jugado se ha visto bien. Y en la pretemporada no se lesionó, está fuerte: “Podes tirarme minutos, que os collo todos”, dice con autoridad.