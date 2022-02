Oxígeno o agobio en el duelo entre Obra y Betis

• Álex Suárez. El ala-pívot estará ausente entre cuatro y seis semanas al fracturarse la falange distal del dedo anular de su mano izquierda ante el Andorra. “Me da mucha rabia porque ha tenido muchos percances de auténtica mala suerte esta temporada”, señaló Moncho, quien precisó que esta baja no varía la hoja de ruta del club para reforzarse: “Aquí hay dos partes, una que demanda y otra que oferta, y la oferta en estos tiempos es compleja. Lo que no vamos a hacer es incorporar por incorporar”.

• Fernando Zurbriggen. Preguntado por si ante el Andorra había observado un partido con Hobbs y otro sin él, Moncho salió en defensa de Zurbriggen. “No fue el mejor día de Fernando, pero por ejemplo hizo un partido excepcional contra el Barcelona, y en su proceso de aprendizaje va a ocurrir esto, tendrá picos altos y bajos, vaguadas. Me quedo con la foto del final. Estaba muy fastidiado porque no le salieron bien las cosas pero a la hora de celebrar el triunfo saltaba como el que más, animaba, se reía, apoyaba a sus compañeros...”

• Pepe Pozas. El excapitán del Obra vuelve a Sar por primera vez tras su adiós el pasado verano. “Pepe es el jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta, por lo tanto es el jugador con el que he compartido más partidos en mi vida. Pepe ya no es un rival, es mi amigo, una persona a la que le tengo un aprecio infinito y ya no soy su entrenador pero en mi vida deportiva y personal va a ocupar un lugar muy especial”.