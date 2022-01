Paciencia, sentido común y prudencia, las mismas recetas en un covid distinto

No se han regalado agendas este año en el Monbus Obradoiro. La planificación, tan necesaria y conveniente para gestionar objetivos y prioridades en el seno de los clubes profesionales, es a día de hoy una quimera, y tan solo el día a día, el pensar en el presente, ayuda a superar una situación que mina en lo sicológico y lastra en lo físico.

Muchas de las carambolas a las que debe hacer frente el equipo compostelano pasan por las manos de Rubén Vieira, su preparador físico, una persona metódica, exigente, eficiente en su labor como lo lleva demostrando desde su llegada a Santiago en julio de 2016, y que siempre acostumbra a capear con un humor irónico cualquier obstáculo. Esta vez se le nota en la voz que también comienza a estar agotado de tanto vaivén. Pero las mismas fuerzas que reclama a los jugadores que saquen para superar sus ejercicios, las exhibe el de Celanova para, jornada a jornada, preparar al grupo ante lo que venga... aunque no se sepa nunca qué será.

Muchos frentes. Como trilero mayor Rubén Vieira debe compaginar varios aspectos: poner a tono a los jugadores, recuperar a aquellos que han pasado el covid, y preparar al grupo además para lo que se supone será una condensación de partidos en muy pocos días para disputar citas del calendario ahora aplazadas.

“El tema es que no pensamos en nada a largo plazo. Estamos en lo inmediato porque todo lo que planificamos puede variar a la mañana siguiente. Por eso cada día vemos un poco cómo está el panorama de los jugadores porque cualquiera que tenga algún síntoma debe hacerse una PCR y ya no puede venir a entrenar, y los que están positivos están en sus casas. Por eso vamos día a día, todas las mañanas tratamos a primera hora de hacer ese análisis y a partir de ahí desarrollamos el trabajo”, asume.

“Tenemos una planificación hecha, pero la vamos cambiando cada día porque nos tenemos que adaptar a las circunstancias que nos tocan vivir y que está viviendo todo el mundo, en todos los trabajos”, añade.

Una realidad distinta. El preparador físico del Monbus reconoce que se trata de una situación diferente a la de la temporada pasada, cuando el club alcanzó los 12 positivos en su plantel “en el sentido de que manejamos dos variables: cuándo venimos de jugar y cuándo volvemos a jugar para desarrollar el microciclo”. “Aquí no lo sabemos, tenemos mucha incertidumbre sobre cuándo retomaremos la competición y en ese sentido sí es diferente, pero también es verdad que por lo que estamos viendo el virus es menos agresivo con los jugadores y esa vuelta a las pistas que el año pasado necesitábamos que fuera muy progresiva, en esta fase en la que estamos conseguimos que antes el trabajo que puedan realizar en la pista sea bueno”, analiza.

Protocolo. ¿Y pueden los afectados mantener la forma ejercitándose en solitario en sus domicilios? “Hice un protocolo con los seis afectados que tuvimos, que ahora ya son cinco, de tal forma que los dos primeros días que salen positivo no hacen nada porque ya nos ha pasado que al tercer y cuarto día pueden empezar los síntomas. A partir de ahí vamos viendo día a día: jugador con síntomas leves o sin síntomas entrena, y aquel que tiene fiebre o malestar general no realiza ningún tipo de entreno”, continúa su explicación. “Luego están los jugadores que amanecen con síntomas a los que reconozco como positivos hasta que la PCR sale negativa”, detalla el ourensano.

“El club está haciendo todo lo posible para contener el brote pero como la situación que estamos viendo es la que es... es complejo”, insiste. “Mentalmente hay que estar preparado sabiendo que, por ejemplo en nuestro caso, con menos de cuatro positivos tenemos que jugar el partido y tenemos que afrontarlo de la mejor forma posible”, apostilla Rubén Vieira.

Muchas dudas. Está probado que salvo en casos puntuales las secuelas de esta variante de covid no son tan graves como el año pasado, pero confiesa el miembro del staff técnico del Obra que “eso no quita para que el jugador esté asustado porque ellos entrenan sin mascarilla y es difícil evitar los contagios”.

“El jugador tiene una incertidumbre pero también sabe que la vuelta a la pista es completamente diferente a la del año pasado. Nosotros, como club, hemos mantenido el protocolo de entonces, los jugadores que regresan a la pista pasan las mismas pruebas y en función de eso vamos viendo cómo se encuentran”, detalla.

Mientras tanto el trabajo diario se va adaptando “continuamente”. “Hay una planificación a largo plazo como puede ser este microciclo jugando el sábado, pero cada día hay que hablar con los jugadores, ver cómo están y a partir de ahí desarrollarlo”, reitera Vieira.

Contagios. La contención del virus es incontrolable y este mismo viernes, si finalmente hay partido (sábado a las 20.45 horas), el Monbus viaja rumbo a Gran Canaria en vuelo regular. Por muchas medidas que se tomen la virulencia es extrema y la exposición inevitable.

“Hay que estar fuertes sobre todo mentalmente. Eso es lo importante ahora para poder afrontar la competición lo mejor posible y focalizar la atención en el día a día”, sentencia. “En ese sentido somos un buen grupo, con mucha capacidad de trabajo, y es de agradecer que los jugadores siempre dan todo lo que está en sus manos. Es un grupo muy entregado a lo que pedimos y no hay nada que reprocharles. Mentalmente los veo bien y conscientes de lo que hay, siendo realistas de que la situación es compleja no solo en el Obradoiro”, aplaude el preparador físico.

Diálogo. Apela una vez más Rubén Vieira a la sensatez: “Trato de hablar mucho con médicos, que son quienes tienes más información aunque de esta nueva variante no hay mucho datos, pero lo que sí que parece es que la variante afecta menos a los jugadores vacunados lo que es una buena noticia. No podemos olvidar que son jugadores profesionales y hay que buscar un binomio entre salud y competición porque la competición no perdona”.

“Hay jugadores que salen determinados días del confinamiento y deben competir. Los médicos nos van dando parámetros y después tenemos que aplicar el sentido común. Hay que olvidarse de lo que pasará y ver qué es lo mejor que se puede hacer con lo que tenemos cada día”, sopesa.