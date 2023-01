Padronés Cortizo obtiene un gregario de lujo con el fichaje de Álvaro Carasa

Álvaro Carasa Granados (Toledo, 1999) se convierte en el séptimo de fichaje del Cortizo para la nueva temporada. La escuadra padronesa incorpora así una pieza fundamental para la plantilla, un gregario de lujo imprescindible para luchar por las victorias.

Carasa llega avalado por Marcos Serrano, quien lo tuvo a sus órdenes hace dos temporadas en el Rías Baixas. “Es la extensión del director en carrera”, asegura el técnico de Chapela, deshaciéndose en elogios hacia su nuevo fichaje. “Si hablásemos de otros deportes, sería un gran mediocentro, un organizador que deja en bandeja la victoria a sus líderes”, añade. Pero más allá de su trabajo para el equipo, Álvaro tiene un gran potencial que su director deportivo espera poder explotar este año. “Es muy fuerte en el llano y la media montaña, de los mejores de la categoría”, destaca Serrano, convencido de que su fichaje supondrá “un salto de calidad” para la plantilla, mostrándose “contento” porque este haya elegido al Padronés “entre las múltiples ofertas que tenía”.

Álvaro Carasa contaba con varias propuestas encima de la mesa, pero tenía muy claro que quería correr esta campaña en el Cortizo. “He visto crecer el proyecto durante la última temporada y la verdad es que es muy atractivo. Ahora mismo, no hay ningún club aficionado en España, y muy pocos de categoría superior, que puedan ofrecer unas instalaciones de este tipo y un calendario tan amplio”, asegura. Pero ese no ha sido el único motivo de su decisión, pues la presencia de Marcos Serrano y Modesto Pérez también ha sido determinante. “Trabajé con ellos y me transmiten mucha seguridad y confianza en las carreras”, añade. Álvaro se define como “un hombre de fugas que trabaja bastante bien en equipo” y se marca como objetivo para este año “disputar la victoria” en alguna de las citas.

En sus redes sociales, el toledano compartió tras el anuncio de su fichaje un mensaje en el que se mostró igualmente muy motivado. Iniciado con un agradecimiento “por la oportunidad y la confianza”, señaló que está a punto de comenzar “un año de cambios, de nuevos colores, de volver y trabajar con personas que saben llevarme a la perfección, un año en el que tocará trabajar, luchar y quién sabe si llegará...”, a lo que añadió que “ya estamos con ganas de ponernos un dorsal”. Todo ello, acompañado de la misma imagen que el club utilizó para anunciar su incorporación.

Con el fichaje de Álvaro Carasa, el Padronés Cortizo ya cuenta con diecinueve corredores para esta campaña. Además del ciclista toledano, se incorporaron David Delgado, Sinuhé Fernández, Vojtech Kmínek, Martín Rey, Marc Torres, Joel Díaz y Hugo Calvo, este último desde el equipo júnior. Junto a ellos, los once renovados: Fran Rus, Carlos Gutiérrez, John Jiménez, Sebastián Calderón, Sergio Chumil, Jeison Rujano, Iñaki Errazquin, Marc Terrasa, Iván Saborido, Alejandro Paz y Samuel Signo.

NUEVO SUB-23. A este gran fichaje hay que sumar un nuevo movimiento en el Cortizo, y es que, tal y como anuncio el club ciclista en sus redes sociales, Hugo Calvo asciende a la categoría sub-23. El joven nacido en Negreira (2004) sube desde el equipo junior y formará parte del sub-23 durante esta temporada.