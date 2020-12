Peor que un partido horrible

Santiago. No se anduvo con paños calientes Moncho Fernández en la rueda de prensa postpartido. El entrenador del Monbus Obradoiro comenzó su intervención dejando claro que “el resultado es fiel reflejo de lo que sucedió en la pista”. “Dejando de lado el muchísimo mérito que ha tenido Tenerife, que ha jugado un partido enorme, con mucho acierto y ha jugado francamente bien, creo que tácticamente, técnicamente y físicamente hemos estado horribles”, subrayaba al tiempo que remarcaba que tácticamente no supieron “parar las ventajas del rival” y técnicamente no fueron capaces de “aprovechar las nuestras”. “Ha sido un partido horrible como refleja el resultado final”, insistió.

Confiesa el entrenador compostelano que entre la lista de errores que se cometieron ayer “todos duelen, y mucho, por igual” y acepta que ahora toca analizar por qué no funcionó el plan de partido. “La respuesta no será sencilla, tendrá muchas posibilidades porque en todo lo que implica un partido, desde el punto de vista táctico, del acierto, del esfuerzo, ahí es por donde se ha ido el encuentro”, asume.

Meditó, se lo pensó también cuando se le cuestionó si fue el peor partido desde que llegó al Obra hace ya 10 temporadas: “Esas valoraciones absolutas siempre son delicadas pero sin duda es un partido horrible, de los más malos sin duda, y como es el último sí es el peor”.

Faltó energía. También compareció Mike Daum, quien a su vez recordó que habían notado el bajón de energía sobre todo en defensa en la segundo mitad achacando en parte esta cuestión a los viajes de los jugadores con sus selecciones.

Bien en defensa. Txus Vidorreta aplaudió lógicamente el resultado “que demuestra que el equipo ha hecho una vez más un gran partido con buenas lecturas tanto defensivas como ofensivas, muy atentos a las claves del partido que habíamos marcado”.

Señala el entrenador del Iberostar que “la irrupción” de Cavanaugh al final del segundo cuarto con 10 puntos seguidos “nos ha permitido abrir una diferencia de 17 que no indicaba la dificultad que habían sido los primeros 20 minutos” pero en el segundo tiempo “sí hemos entendido cuál debía ser nuestra dinámica defensiva” hasta abrir ventajas importantes. c.g.