Pepe Casal: “Ha sido la temporada más brillante de nuestra cantera”

En los prolegómenos del partido ante el Gran Canaria se rindió homenaje a los entrenadores que tuvo el Obradoiro en estos cincuenta años de historia. En Sar estuvieron Emilio Suárez, Nacho Parajuá, Pepe Martínez, José María Malvar, Óscar Martínez, Julio Bernardez, Pepe Casal, Javier Lorenzo, Jorge Peleteiro, la familia del fallecido Nando Valenzuela y Tonecho Lorenzo. También se hizo un reconocimiento a los ausentes y a los también desaparecidos, Carlos Lamela, Todor Lazic y Alfonso Rivera. Un acto muy entrañable en medio de un encuentro muy especial para el futuro del Monbus Obradoiro.

Para Pepe Casal fue una jornada muy especial. ¿Qué sensaciones tuvo?

Ha sido una mezcla de alegría por el reencuentro con entrenadores con los que nos une un gran afecto y que estamos en contacto permanente con el grupo de Veteranos del Obra, y reencontrarme con Jorge Peleteiro o Malvar a los que no veía hace muchos años. La sensación peor fue la del recuerdo de los que ya no están con nosotros, Carlos, Nando, Alfonso y Todor Lazic, el mejor entrenador con el que he trabajado junto con Aito. Todos, unánimemente, quedamos muy agradecidos al club por este buen detalle que han tenido.

En el descanso, jornada dedicada la cantera. ¿Cómo presidente de la Fundación Heracles, que resumen podría hacer?

Objetivamente fue nuestra mejor temporada con mucha diferencia, que creo que la hace irrepetible a pesar de que todavía no están terminadas las fases infantil y cadete. Primero quedar campeones por quinta temporada consecutiva con el equipo junior Obradoiro Peleteiro, y además imbatidos. Es un gran logro para el Colegio Peleteiro y para el Obradoiro.

A continuación quedar subcampeones en liga EBA con el Silleda Obradoiro, con un remozado equipo de chavales muy jóvenes, que ha sido un exitazo después de cómo transcurrió la temporada. Ahora toca disfrutar del premio de jugar la fase de ascenso, el primer partido contra el Baskonia el próximo sábado. El último logro ha sido el del ascenso a la liga EBA del equipo USC Obradoiro que tras ganar el Sigaltec por la mañana y repitió victoria por la tarde ante el anfitrión, Zamar La Estrada, que los esperaba descansados en un pabellón totalmente abarrotado por su público que ansiaba la victoria y el ascenso.

¿Eso obliga a mucho?

Ahora tenemos un bendito problema con el lío que del calendario del próximo fin de semana. Por la mañana en Sar fase de ascenso del EBA, Silleda Obradoiro, ante el Baskonia. Por la tarde en La Estrada, final para dilucidar el puesto de campeón del USC Obradoiro contra el Calvo Xiria Carballo, el otro escendido a EBA. La final a 4 de la fase Cadete con el Vedra Obradoiro por la mañana ante el Betanzos, y por la tarde semifinal con el Balidea Obradoiro. Y mientras tanto, los componentes del equipo junior esperando el comienzo del Campeonato de España en Huelva el domingo.

¿Va a ser un reto pero con muchas dificultades?

Nos coinciden cuatro torneos muy importantes sin posibilidad de convocar a jugadores que juegan con dos de los tres equipos, como solemos hacer habitualmente. Cosas de los calendarios de la FEB hechos sin pensar en los clubs y sus jugadores. Tendremos que tomar las mejores decisiones para perjudicar lo menos posible a los cuatro equipos. Muy complicado.

¿Con el agravante del calendario del equipo junior?-

Nos ha tocado un calendario que hace bueno lo de peor imposible, el primer partido contra el Cajasiete Canarias, después el Joventut, campeón de Cataluña y el martes el Fuenlabrada A, subcampeón de Madrid. Es decir, tres de los equipos más difíciles a priori, pero conscientes de la gran dificultad que supone vamos a intentar competir para poder entrar en la segunda fase.

¿Y cuál es la situación del equipo Cadete?- Aquí también hemos tenido otro bendito problema. A principio de temporada hicimos un convenio con el Ayuntamiento de Vedra, gracias a su alcalde, Carlos Martínez que todavía sigue predicando con el ejemplo y jugando en veteranos. Nuestro equipo cadete formado por jugadores de primer año se clasificaron y jugaron como Vedra Obradoiro en liga gallega consiguiendo también meterse en la final a cuatro.

El primer equipo, Balidea Obradoiro ha quedado líder de su grupo y también se ha clasificado. El problema es que el Campeonato de España de selecciones en la pasada Semana Santa, en fechas absolutamente inapropiadas, nos han dejado rotos a jugadores clave del equipo. A ver si conseguimos recuperarlos, pero algunos han pasado 15 días sin poder entrenarse. Una pena porque el equipo estaba como una moto.

En resumen, una temporada para sentirse satisfecho. ¿Cómo se otea el horizonte, cómo se presenta el futuro?-

Aparte de la dinámica de renovaciones de todos los equipos, que ya estamos más que acostumbrados a gestionar, tenemos dos importantes problemas por resolver que son los que más me preocupan. Necesitamos dos instalaciones para afianzar nuestro futuro. La primera un pabellón propio en condiciones para poder entrenar dos o tres equipos a la vez, abierto y disponible en fines de semana y vacaciones, que es cuando los chavales pueden entrenar, y la residencia de jugadores, algo muy importante para el futuro y estabilidad de parte de los becados.

No quiero olvidarme del convenio con el Colegio Peleteiro, que sido el primero y el fundamental para la Cantera del Obra ni del que tenemos con la USC para nuestros jugadores que pasan a la universidad. Y por supuesto agradecer al ayuntamiento de Silleda su gran ayuda con el equipo EBA y a los de Oroso, Ordes y Vedra su gran colaboración con nuestro club y con nuestra cantera. Su ayuda es inestimable.