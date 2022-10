Polivalencia, experiencia y conocimiento se van a enfrentar al Monbus Obradoiro

El modelo clásico del Lenovo Tenerife de los últimos tiempos varió en estas tres primeras jornadas, con Shermadini reapareciendo precisamente en la Jornada 3 –con menos de 15 minutos– y un Huertas que, pese a seguir tan inspirado como siempre en las asistencias (7º, con 5,3 de media), no tuvo que sacar su capa de superhéroe para conducir al conjunto canario al triunfo.

El líder es, precisamente, Sasu Salin, máximo anotador del equipo, con 14,7 puntos de media, ocupando la 12ª plaza en el ranking absoluto. Además, es 2º en triples (3,7, con un fantástico 52,4% de efectividad) y 4º en la clasificación del Más/Menos (+12,3). Sus 2,7 rebotes, 2 asistencias y 1 recuperación de propina le permiten llegar a los 15,3 de valoración media.

Además, hay que señalar los destellos de Jaime Fernández, clave en la victoria en el Buesa Arena con 19 puntos en menos de 17 minutos. Pocos aprovechan el tiempo como él, siendo el 2º más valorado (11,7) y el segundo máximo anotador (12) con solo 17 minutos y dos segundos de promedio.

Igualmente, Bruno Fitipaldo, con 9 puntos, 4 asistencias y 10,7 de valoración, demuestra que el liderazgo en el Lenovo Tenerife no es cosa ni de dos ni de tres.

El Obradoiro debe desplegar sus mejores armas si quiere derrotar al conjunto tinerfeño ya que Los de Txus Vidorreta solo han recibido 216 puntos, rozando los 211 del Surne Bilbao Basket. Con 72 puntos, el conjunto aurinegro se convirtió en el segundo mejor defensor en este estreno de la competición.

El Lenovo Tenerife es, además, el que reparte más asistencias (19, empatado con el Barça), el 4º en recuperaciones (12) y forma parte del Top5 en porcentaje tanto de tiros libres (5º, 78,8%), como de tiros de dos (4º, con 54,8%) y triples (5º, con un 41,03%... siendo el segundo que más anota por partido: 10,7).

El entrenador del Tenerife, Txus Vidorreta, no puede ocultar su satisfacción. “Estamos muy contentos porque teníamos ciertas dudas sobre cómo íbamos a arrancar. Tuvimos una pretemporada cortísima, con solo dos partidos. ¿Para qué iba a jugar si no tenía a Huertas, Fitipaldo, Salin o Jaime Fernández? No éramos nosotros”.

Vidorreta es consciente de que “eso solo se puede hacer si mantienes el núcleo del equipo y llevamos muchos años juntos. Los mecanismos están ahí”.