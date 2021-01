¿Por qué no hablar de la experiencia?

NO ES ALGO que les pase a los demás, ni una nueva gripe, ni siquiera ya es un virus que solo afecta a aquellos que actúan de modo irresponsable. La COVID-19 forma parte tristemente de nuestro día a cada desde hace casi un año y, con más de 1.600 casos activos ayer, Santiago continúa siendo el municipio de Galicia con más afectados. No es algo a lo que se le pueda dar la espalda, hay que llamar a la prudencia, exigirnos cada uno a la hora de extremar las precauciones, y estar alerta.

Para aquellos que sólo aceptan el si no lo veo, no lo creo, el caso del Monbus Obradoiro puede servir de ejemplo. Un grupo de jóvenes, físicamente mejor preparados que la media, inmersos en su particular burbuja, limitados prácticamente a una rutina de entrenamiento-casa-partido y con grandes restricciones en su vida social con el objetivo de garantizar cada fin de semana la disputa de su encuentro de la ACB, han sido protagonistas de un virulento brote del que casi no se ha escapado ningún miembro del grupo. Doce personas, sin contar familiares y allegados, han dado positivo por coronavirus en una cascada de contagios que se inició el martes 29 de diciembre y no cesó hasta el 4 de enero, y aunque semeja que lo peor ya ha pasado, que jugadores y técnicos comienzan a ver ya la luz al final del túnel e incluso hoy los habrá que puedan regresar a los entrenamientos, lo cierto es que también a ellos les será difícil olvidar esta experiencia.

Son jóvenes, guapos y estaban sobradamente preparados (como diría el anuncio, chicos JASP) pero han enfermado, han padecido los síntomas con más gravedad unos que otros, e incluso les quedarán secuelas que seguro el cuidado, mimo y conocimiento de los servicios médicos del club sabrán mitigar.

Pero han caído, y esa es la moraleja, porque no hay superhéroes frente a la COVID y todos, TODOS, somos vulnerables.

Aun cuando la política de comunicación del Obradoiro siempre ha optado por el oscurantismo -y no hablo solo de este caso, que puede ser más entendible- quizás ahora que el grupo parece estar superando el momento más complicado y grave del brote, se podría dar un paso adelante y ejercer el papel de referentes sociales que conlleva ser el único equipo gallego en la ACB, uno de los tres únicos equipos con rango de deporte profesional de Galicia, y un ejemplo, un espejo, para tantas y tantas personas de cualquier rango de edad. Su experiencia, su vivencia -o convivencia mejor dicho- con el coronavirus a lo mejor sirve para abrir los ojos a quien se empeña en ponerse la venda, porque habrá quien crea que mostrar las camas de la UCI del CHUS es demasiado radical, pero el relato de quienes tanto admiramos cuando meten la canasta más difícil podría resultar más efectivo.

Y no hablo de caer en el morbo. Todo lo contrario. Hablo de darle la naturalidad que merece, porque la COVID-19 está aquí, no nos puede ser ajena.