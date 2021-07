Portela: “La constancia no es una medalla, pero la valoro más si cabe”

··· La admiración por Teresa Portela se extiende más allá. La futbolista Vero Boquete la invitó a su campus navideño. Así habla de ella: “Teri es un ejemplo de deportista, de mujer y de madre. Dignifica el deporte y sus valores, nos muestra día a día el valor de la constancia, del esfuerzo y de una fuerza mental que la mantiene durante más de 20 años en la élite. Es una barbaridad, ya no solo por los seis Juegos sino por todos los días y horas de entrenamiento que eso supone. Es una pena que no tenga todo el reconocimiento que merece porque su deporte, el piragüismo, no tenga tanta repercusión”.

···· Para la exnadadora María Peláez, el valor de Teresa “significa estar 24 años en primera línea de competición. La cifra habla del todo el trabajo que hay detrás, más aún en un deporte como el piragüismo, en el que te esfuerzas hasta vomitar”, comentó. Y en el caso de Portela, además, hay que destacar que a sus sextos Juegosno va solo a participar sino a hacer un buen papel. Va a pelear por el diploma y a soñar con una medalla”.