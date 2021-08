Primeros pasos del nuevo Obradoiro en la cancha

Estaba previsto que el Monbus Obradoiro iniciase los entrenamientos grupales esta misma semana, pero los plazos y los trámites probablemente provocarán que la siempre ilusionante estampa del primer día de trabajo colectivo se retrase a una fecha más cercana al lunes 9. No significa que el plantel de Moncho Fernández posponga su puesta a punto, pero el retorno al parqué será más paulatino, paso a paso.

Hace ya días que Fernando Zurbriggen y Viny Okouo habitan su nuevo hogar en Santiago. El base argentino, procedente del Obras Sanitarias de su país, y el pívot congoleño, ex del Gipuzkoa Basket, siguen la rutina de trabajo establecida por el preparador físico del club, Rubén Vieira. Son los primeros integrantes del Obra en saltar al parqué, aunque en los próximos días se irá sumando el resto de sus compañeros.

Se espera que los jugadores españoles (Albert Oliver, Álvaro Muñoz y Álex Suárez), los lituanos Laurynas Beliauskas y Laurynas Birutis, el estadounidense Braydon Hobbs y el húngaro Marko Filipovity se establezcan en la capital gallega a inicios de esta semana. Una vez lleguen deberán someterse a la rutina de la pasada temporada, cuando la pandemia de coronavirus modificó los protocolos. Tendrán que someterse a un test PCR que determine que están libres del virus, y mientras no llegue el negativo deberán aislarse en sus respectivos domicilios. Cumplido el trámite, si no hay sorpresas, se someterán a los reconocimientos médicos en el Hospital HM Rosaleda, último paso a obtener el OK para enfundarse las zapatillas y saltar al parqué.

Será así una semana marcada principalmente por el trabajo individual una vez que cada jugador reciba el visto bueno para iniciar los entrenamientos, y los aficionados obradoiristas tendrán que esperar unos días más para contemplar la primera foto de grupo del Monbus Obradoiro 2021/22.

También tocará aguardar algo más para contar con la plantilla al completo. Al canadiense Thomas Scrubb y el estadounidense Henry Ellenson, dos jugadores que parten como piezas importantes en el esquema de Moncho Fernández, no se les espera hasta la próxima semana. Salvo adelanto, también se retrasará el escolta canadiense Kassius Robertson, en pleno proceso de trámites para obtener la nacionalidad jamaicana de su padre con el objetivo de dejar libre una de las plazas de extracomunitario que ocuparán Hobbs y Ellenson. En el lado positivo, el exterior no precisa adaptación tras un primer curso como obradoirista en el que se erigió en máximo anotador del equipo con 15,2 puntos de promedio.

PRETEMPORADA. En el horizonte del Obra, el inicio de la Liga Endesa el fin de semana del 18 y 19 de septiembre, sin conocer aún el calendario de emparejamientos. Antes, la afición ya sabe que tendrá al menos tres oportunidades de ver al equipo cerca de casa, pues el sábado 28 de agosto se disputará en Ferrol la Copa Galicia, con el Río Breogán como rival, y ambos clubes participarán en el Torneo EncestaRías de Vilagarcía una semana antes de iniciar la campaña, en un cartel junto al Joventut y al Unicaja.