Prueba al equilibrio del Atlético ante un Levante que busca reaccionar

Valencia/Madrid. Consciente de su potencial ofensivo, pero también de la fragilidad de su defensa, el Atlético de Madrid afronta en el Ciutat de València (21.30 horas) una prueba de equilibrio ante un Levante que aún no ha ganado y que busca enderezar su rumbo tras recibir un 5-3 en Sevilla.

Luis Suárez, Joao Félix y Antoine Griezmann. Su mera presencia en el once ya asusta, y podrían volver a ser de la partida esta noche. Pero tamaña exhibición de poderío atacante no es suficiente si el Atlético no tapona sus agujeros defensivos, que le han llevado a encajar cinco goles en dos encuentros (2-2 contra la Real Sociedad y 2-3 con el Liverpool), ocho en los últimos seis duelos.

Equilibrio es la palabra clave en el contexto rojiblanco. Hasta en seis ocasiones aludió a él Diego Pablo Simeone en su valoración del empate contra la Real Sociedad y otras cuatro ayer miércoles, en el análisis de la víspera.

“Tendremos que encontrar el camino para que el equipo pueda estar equilibrado que es lo más difícil del fútbol”, consideró el entrenador argentino en rueda de prensa, en la que negó que haya perdido capacidad defensiva respecto a la pasada temporada. “Entonces fuimos encontrando las mejores alternativas para equilibrar el potencial que el equipo tiene ofensivamente”, agregó.

En pos de ello, el Atlético volverá al esquema de defensa de tres centrales, con José María Giménez, Felipe Monteiro y Mario Hermoso en esos tres puestos. Los laterales serían, en principio, para Kieran Trippier y Yannick Carrasco, que vuelve por Lodi.

La otra novedad sería en el centro del campo, donde son baja Marcos Llorente, Thomas Lemar y Geoffrey Kondogbia. Saldría de inicio, junto al capitán Koke Resurrección, Héctor Herrera en lugar de Rodrigo de Paul, aunque Simeone deslizó que podrían jugar los tres juntos.

No lo harán, porque no hay puestos suficientes si repite el trío Suárez-Joao-Griezmann. “Cuando nos toque jugar con ellos, que seguramente será en muchos partidos, compensaremos el equipo en consecuencia”, deslizó Simeone.

El Levante vive instalado en la zona de descenso desde hace semanas. En dos encuentros en el banquillo, Javi Pereira ha cosechado un empate y una derrota y todavía no ha tocado la tecla para cambiar la mala dinámica. Sergio Postigo, Roger Martí y Shkodran Mustafi están lesionados y Melero o Clerc andan con molestias. EFE