Rafa Mir hiere a un Celta incapaz de poner solución a su grave falta de puntería

··· El técnico Eduardo Coudet consideró injusta la derrota en un partido que se resolvió, a su juicio, por la “falta de pegada” de sus jugadores y la “suerte” que tuvo el rival en la acción del gol, y dijo que Iago Aspas “no está bien” y que su equipo lo necesita. “A veces es difícil justificar un resultado”, indicó. El argentino asumió que Aspas no está en su mejor momento: “No estamos acostumbrados a un momento tan duradero de que Iago no sea nuestro protagonista. No es un problema físico. Como equipo estamos bien, pero él es nuestro jugador más determinante en el uno contra uno, en asistir, y lo necesitamos. Seguramente es el mejor jugador de la historia del club, hay que darle cariño, el club estuvo cerca de descender a Segunda y él lo salvó”.