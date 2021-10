Rafa Reparaz: la historia de un auténtico flechazo

El álbum de recuerdos de Rafa Reparaz en el Obradoiro CAB es infinito. En su conversación se suceden las anécdotas, las curiosidades, los sucesos, las experiencias... y su voz se quiebra, por momentos, al evocar instantes pero sobre todo añorando a las personas. “Lo que más recuerdo son los amigos, la gente. Es lo mejor del Obradoiro. Pero todos, desde los jugadores hasta también a Vitolo, a los directivos que se portaban fantástico con nosotros. Tengo un gran recuerdo de Lolita, que era la mujer de Couceiro”, repasa con nostalgia. “Aunque él era muy joven era el alma máter del club, el que lo inventó y sacó adelante, quien consiguió el pabellón. No sé si de aquella contaban ya con 4 o 5 hijos y Lolita igual tenía solo 27 o 28 años, pero nosotros íbamos a su casa a lo mejor a ver un partido, nos sentábamos en el salón, se hacía de noche, igual los tenía que cenar o bañar y nosotros dando la lata por el medio. Pero luego sacaba el caldo, nos daba de comer a todos... una cosa tremenda. Era maravillosa, una mujer genial. Es también de las cosas grandes que recuerdo”.

Pequeños ídolos. Tampoco se olvida el coruñés de la afición. “Con el paso de los años te das más cuenta de que éramos gente un poco importante en la ciudad, porque Santiago era muy pequeña, no había fútbol, el deporte que había era el nuestro y éramos un poco los ídolos deportivos de la ciudad. De aquella no lo sentía así pero sí es verdad que teníamos cierta relevancia. Éramos personajillos”, admite.

“Nuestra sede era el Royal y una de los veces, ya al cabo de los años que estábamos reunimos con Moncho, uno de los dueños, me dijo: “A mí el Obradoiro me dejó a deber -no sé si me dijo medio millón de pesetas, que de aquella era mucho dinero-, pero nunca me importó porque realmente todo mi negocio era el Obradoiro porque la gente venía a veros”. Yo no era consciente pero nos querían mucho, convivíamos con ellos”.

Y en su particular suma de momentos, cada año, mientras lo permitió la pandemia, la reunión de veteranos del Obradoiro, una cita a la que Rafa no ha faltado salvo causa de fuerza mayor. “Siempre estoy. La reunión tiene una cosa estupenda porque yo jugué cuatro años pero ni vivo ahora en Santiago y tampoco he tenido mucha relación con la gente que vino después de mí. Sin embargo, me siento muy cercano a todos porque son gente estupenda, hay un ambiente bárbaro, nos intentamos ayudar. Es algo ejemplar cómo funciona esta cadena de amigos porque sin habernos conocido de antes incluso estamos ahí cuando nos necesitamos”, aplaude.