Récord de asistencias de un Obra que machacó al Girona de Marc Gasol y Aito

El Bàsquet Girona sigue sin conocer la victoria en la Liga Endesa después de caer con claridad ante el Monbus Obradoiro (89-63), que se hace fuerte en el Multiusos Fontes do Sar, donde el equipo de Aíto García Reneses dejó una pobre imagen.

89. Monbus Obradoiro (29+19+17+24): P. Scrubb (13), Paige (5), T. Scrubb (12), Blazevic (10) y Bender (18) –equipo titular– Guerrero (2), Suárez (3), Westermann (9), Walker (8), Vicedo (3) y Muñoz (6).

63. Bàsquet Girona (13+24+10+16): Franch (2), Taylor (6), Bursac (2), Fjellerup (6) y Miletic (6) –equipo titular– Marc Gasol (13), Garino (5), Vila (11), Figueras (-), Colom (3), Prkacin (-) y Hanzlik (9).

Árbitros: Fernando Calatrava, Sergio Manuel y Roberto Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 5.279 espectadores.

El choque fue más fácil de lo esperado para el Obradoiro, que golpeó a su rival en el primer cuarto con un parcial 12-4 de salida que obligó al técnico visitante a parar el choque en el minuto 5. El pívot croata Dragan Bender firmó otra exhibición (18 puntos, 24 de valoración) para confirmar que la grave lesión de rodilla que sufrió ya la tiene superada.

Con Marc Gasol en el banquillo y sus exteriores muy erráticos, el Girona apenas plantó cara a su rival. Tuvo un amago de reacción (17-11), pero el acierto desde la línea de tres puntos de los locales y su fragilidad defensiva fueron una losa demasiado grande (29-13, min.10).

El panorama, no obstante, se oscureció para el Obradoiro en el arranque del segundo cuarto. Se repitió la historia del encuentro contra el Zaragoza. Con un parcial 2-13 de salida, el Girona apretó el electrónico. Moncho Fernández, muy enfadado, paró el choque (31-26, min.13) y Leo Westermann oxigenó a los suyos con cinco puntos seguidos.

Las pérdidas y los errores volvieron a aparecer en el Girona y el Obradoiro lo castigó con un juego veloz y acierto exterior para marcharse 11 arriba al descanso (48-37). Una renta que amplió hasta los 17 en el inicio del segundo tiempo, cuando su rival buscó reaccionar con diferentes cambios defensivos que no le dieron resultado.

RÉCORD DE ASISTENCIAS. En el día de su victoria número 150 en ACB, el Monbus Obradoiro se dio un homenaje y logró igualar su tope histórico de asistencias en la competición. De los 428 encuentros del club gallego en Liga Endesa, únicamente en una ocasión, allá por la 2019-20, sumó una cantidad de asistencias tan elevada (26).

Este sábado los de Moncho Fernández igualaron la marca frente al Girona sumando más de tres cuartos de sus canastas (26 de 34, un 76,5%) tras asistencia. El logro fue, además, compartido por hasta 8 jugadores: P. Scrubb (9 asistencias), Paige (5), T. Scrubb (3), Westermann (3), Blazevic (2), Walker (1), Guerrero (1) y Suárez (1).

Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, consideró este sábado justa la victoria de su equipo ante el Bàsquet Girona, en un partido en el que destacó el “gran trabajo” de sus jugadores, que fueron capaces de adaptarse a la “exigencia física” que le planteó el rival.

“Hemos hecho un partido redondo, con mucho despliegue físico y mucho trabajo de los jugadores. Entramos muy bien en el partido, pudimos correr y también tuvimos mucho acierto. Y luego, con el lunar del segundo cuarto, hemos sabido leer bastante bien la defensa del Girona.

“Ver a los jugadores dar lo mejor de sí en busca del objetivo es lo que me hace estar muy contento, más allá de la victoria”, apuntó el técnico Moncho Fernández, quien insiste en no pensar en un objetivo a largo plazo pese a que esta temporada tiene una plantilla “más larga” que el curso pasado.

“Todos pueden participar, todos pueden aportarnos mucho, y eso es muy bueno. Tener una plantilla profunda es un plus”, indicó el entrenador del Monbús Obradoiro, que elogió al pívot croata Dragan Bender porque “viene de estar 15 meses parado por una grave lesión”.

ENFADO DE AÍTO. Aíto García Reneses, entrenador del Bàsquet Girona, no escondió su enfado por la imagen ofrecida por su equipo en la caldeira de Sar al sostener que su equipo no había “estado a la altura”. “El Obradoiro hizo un muy buen partido, jugó con muy buen espíritu y nosotros no hemos estado a la altura. No hemos sabido jugarles y, poco a poco, nos hemos ido hundiendo”, comentó el veterano técnico en su comparecencia ante los periodistas.

El madrileño admitió que a su equipo se le fue el partido muy pronto: “Desde el principio no hemos sido capaces de hacer las cosas que teníamos que hacer, a veces por acierto del Obradoiro y otros por errores nuestros bastante grandes”, apuntó el mítico entrenador ahora en el banquillo del Girona.