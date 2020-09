Récord de Aspas sin victoria del Celta por un penalti tonto

··· El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, indicó tras el partido que, aunque considera “mejor no hablar mucho” de la jugada del penalti, porque el colegiado puede “volver a pitarles”, en su opinión “no lo era”. “No quiero hablar mucho porque este árbitro nos puede volver a pitar otro partido, pero si ha jugado al fútbol, no era penalti”, precisó, al tiempo que advirtió que “si se tiene la humildad de ir al VAR, no pasa nada, porque todo el mundo se equivoca, pero es necesario unificar criterios”.

··· Según detalló el técnico, su equipo “en la primera parte, estuvo bien, sabía cómo atacar al rival, pero en la segunda no se estuvo al mismo nivel, ya que ellos apretaron y entonces es cuando llegó el penalti”. También lamentó una de las últimas jugadas, en la que Iago Aspas fue agarrado por un jugador local y cogió el balón para sacar rápido la falta, pero el colegiado no señaló ésta y, además, Aspas vio cartulina amarilla. “Todos vieron el agarrón menos él”, protestó.