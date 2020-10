Recuperar a la plantilla, primera misión de Nafti

CD LUGO Mehdi Nafti, nuevo entrenador del CD Lugo, aseguró que su primera misión es “recuperar” anímicamente a los jugadores que han quedado afectados por el cese de su antecesor, Juanfran García, que salvó al equipo del descenso el curso pasado y fue destituido en la quinta jornada del curso actual.

“Primero hay que recuperar a los chicos anímicamente porque lo que ha pasado no es fácil para ellos, que tenían buen feeling (sensación) con el entrenador. Hay mimbres y los chicos nos darán muchas alegrías, estoy convencido”, comentó en su presentación.

Admitió que en el entreno del miércoles “los chicos no tenían la mejor cara posible y no están en las mejores condiciones para rendir al cien por cien”, y les ha “dicho” que no ha llegado con “el papel de malo”, en el sentido de “quitarle el puesto” a otro , sino a “ayudarles en un momento complicado”.

A nivel futbolístico advirtió de que en la parcela defensiva el Lugo debe “cortar el grifo, porque ocho goles en cinco jornadas es algo que huele mal”, y por eso abogó por “recuperar la mentalidad de bloque”.

El presidente del Lugo, Tino Saqués, defendió la contratación de Juanfran García en la recta final de la temporada pasada, en la que logró salvar al equipo, y su destitución ahora porque “no había visos” de “cambiar de rumbo”. C. A. F.