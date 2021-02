Retoma los ‘eternos’ viajes en bus el Jerubex Santiago

No es que los viajes que tuvo que realizar en la primera fase de la Liga el Jerubex Santiago Futsal fuesen todos una maravilla. Varios a Madrid (Leganés, Móstoles, Rivas) y Toledo (Talavera); otro sencillo a Benavente; el peor, con diferencia, a Ceuta; y el mejor, difícil de superar, a Noia. Largos viajes en autobús ya los ha hecho el equipo compostelano este curso. Pero entre eso y lo que le viene ahora hay una diferencia notable: en el grupo de descenso, el equipo blanco tendrá que jugar en Zaragoza, Alzira (Valencia), Elche (Alicante) Murcia (ElPozo B) y Castellón (Bisontes).

La peculiar gira comienza esta misma noche. Destino, Castellón, donde el sábado a partir de las 17.30 horas el Jerubex Santiago se enfrentará al Bisontes. Hoy a las 21.30 horas, la expedición del Jerubex Santiago se subirá a un autobús. Los expedicionarios acudirán habiendo cenado ya, que el bus no parará apenas en un viaje nocturno de... doce horas. El equipo tiene previsto llegar a su hotel en Castellón sobre las diez de la mañana del día siguiente, ya viernes, para desayunar.

El resto del plan de viaje es conocido por los jugadores que ya llevan años en el Santiago Futsal: la plantilla descansará un poco y mañana viernes tendrá tiempo de estirar primero las piernas y de realizar después, por la tarde, un ligero entrenamiento, preparatorio el difícil encuentro que deberá afrontar contra el Bisontes, un duro rival.

El sistema elegido por el club, viaje nocturno en autobús y un día de estancia en la localidad en la que toque jugar, es casi la única opción. Porque en tiempos del COVID-19, con los cierres perimetrales, no hay turismo. Y sin turismo, no hay viajes. Las compañías aéreas low-cost, a las que podía recurrir el club compostelano para viajar a Valencia, a Zaragoza, a Alicante o a Murcia ya no ofrecen esta posibilidad. E ir en avión hasta Madrid para seguir desde allí en autobús hasta el punto de destino no compensa, ni en tiempo ni, mucho menos, en la parte económica.

Así que el sistema que inaugurará esta noche la expedición del Jerubex Santiago Futsal se repetirá durante los otros cuatro desplazamientos que deberá realizar en la segunda fase de la competición: viaje nocturno el jueves, entrenamiento el viernes, partido el sábado e, inmediatamente después del partido, otras doce horas en viaje de vuelta a Santiago.

DUREZA. Es el calendario complicado que le espera al Jerubex Santiago Futsal en la fase definitiva de la competición: no sólo por la complejidad de sus nuevos cinco rivales, que los equipos de la zona levantina en particular siempre han destacado por su buen nivel, sino además por los largos viajes en autobús.

Para dificultarlo todo un poco más, sus rivales en las próximas diez jornadas no lo tendrán tan complicado para viajar. Los cinco equipos procedentes del grupo 1 (Zaragoza, Elche, Alzira, ElPozo B y Bisontes) tendrán el largo viaje a Santiago, pero los otros tres que harán serán a Madrid para jugar contra Rivas, Leganés y Móstoles.