Robertson: “Fue uno de esos partidos en los que entra todo”

Espera que su récord perdure, pero mientras nadie lo supere su nombre figura con letras de oro en la historia del Monbus Obradoiro. Kassius Robertson se convirtió en el indiscutible protagonista del partido del pasado domingo ante el Zaragoza (102-91), el que quebró la racha de siete derrotas consecutivas y que lo elevó a héroe tras anotar 37 puntos, algo que nadie había logrado enfundado en la camiseta del equipo santiagués. “Fue uno de esos partidos en los que te entra todo”, señala el canadiense, quien subraya que lo más importante es que el colectivo venció.

“No lo sabía hasta que después del partido me lo dijeron. Ojalá que el récord dure, que nadie lo rompa en un tiempo, pero es increíble estar en el libro de los récords del Obradoiro”, sostiene Robertson, quien tampoco sabía que se quedó a un triple de los diez que marcan el tope de un obradoirista. “Fallé un par de triples al final, las piernas ya pesaban”, reconoce el exterior, que responde con modestia a la pregunta de si tratará de elevar la marca de 37 puntos: “Lo intentaré, claro. Los récords siempre están bien, pero lo más importante es que el equipo gane. Lo bueno es que sirvió para que el equipo ganase, y eso que tuvimos un final complicado después de ir 30 arriba”.

Kass, como lo llaman en el vestuario, no sintió que sería un encuentro especial pese a que desde fuera pareció entrar en trance especialmente durante el tercer cuarto. Si firmó en el partido un total de 37 puntos y 9/14 en triples, en el tercer periodo logró 20 tantos y 6/8 desde la larga distancia.

“Realmente no lo piensas durante el partido”, reconoce. “Como tirador, tu trabajo es lanzar tiros abiertos y hacerlo desde buenas posiciones. Creo que en cada partido intento hacerlo, y a veces entran y a veces no, pero nuestro trabajo es seguir tirando pase lo que pase, no perder nunca la confianza. Este fue uno de esos partidos en los que te entra todo”, apunta.

A Kassius le tocará invitar a una merienda a sus compañeros, y lo hará agradecido pues reconoce tanto su ayuda para alcanzar el récord del club compostelano como que alimentaron su hambre de triples con especial énfasis en el tercer cuarto. “Hicieron un trabajo increíble. Pepe me dio muy buenos pases... como hace siempre, porque también lo hizo contra el Joventut y fallé. Mis compañeros leyeron muy bien las situaciones y Biru, Steve, Jake o Mike me pusieron bloqueos excelentes para que me quedase solo. Mucho mérito es de mis compañeros porque gracias a ellos me quedé solo tantas veces”, explica el escolta.

HUBO CÓNCLAVE. Al margen de que el Obradoiro acumulaba siete derrotas seguidas hasta la victoria del domingo contra el Zaragoza, Robertson destaca la reacción del colectivo en los tres últimos encuentros. “Después del partido de Tenerife dijimos: Vale, hay que cambiar cosas. Y lo hicimos”, afirma el 30, en la misma línea de lo que aseguró el capitán Pepe Pozas. “Nuestro primer objetivo es pelear, queríamos recuperar la lucha después del partido contra el Tenerife. Ahí nos conjuramos y la recuperamos”, añade.

El canadiense está convencido de que los últimos choques han ayudado a crecer al grupo. “Hay cosas que no puedes controlar, y en ocasiones tienen que ocurrirte para que aprendas. Creo que aprendimos mucho de los últimos partidos así que estoy muy orgulloso de cómo está peleando y jugando el equipo, al margen de las derrotas”, insiste el exterior obradoirista.