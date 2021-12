Rodri: “El cómputo de la temporada es ahora muy bueno”

Rodri Veiga, entrenador del Compostela, se mostró feliz por la nueva victoria de su equipo, del que quiso destacar su esfuerzo y su buen hacer en lo que va de curso. “El cómputo global que hago ahora de la temporada es muy bueno. Empatamos demasiados partidos, algunos merecimos más y otros menos, pero hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo el equipo. Llevamos unos números muy buenos”.

También en el duelo frente al Langreo Rodri se mostró “muy contento por el partido que hizo Saro tras su inactividad, los minutos que nos dio Joel, Rober (Baleato) otra vez... y por la actitud de todo el equipo. Tenemos que seguir siendo autocríticos, pero muy contento con la actitud general de todo el equipo, con el compromiso”, señaló.

Y Pablo Durán encima marca golazos. “Muy bien. Un chaval con una ilusión enorme, creo que contagió al equipo. Cuando entró tras el descanso la presión alta se hace de otra manera ya, y tiene ese ímpetu, esas ganas, esa alegría, que creo que nos vino muy bien, contagió al resto y en la segunda parte hicimos lo que nos faltó en la primera, poner un poco de ritmo”.

El entrenador explicó que los partidos “hay que madurarlos. Sabíamos que nos íbamos a encontrar a un rival con mucho oficio, muy ordenadito, exponiendo muy poco, y debíamos esperar nuestro momento. Lo hicimos bien, el chaval nos dio el gol, un golazo, los tres puntos... felices por todo lo que estamos haciendo y con los pies en el suelo, ya tenemos que empezar a preparar un partido muy complicado en Gijón, en un terreno de juego en otras condiciones”.

Rodri no entró en la polémica, en la jugada nada más empezar entre Matías y Pana. “Es muy rápida, no me puedo mojar; si pita penalti tampoco te puedo decir que no es, no lo sé y tendré que verlo. Ojalá acertase el árbitro. Habría cambiado el partido”.

En su autocrítica, el técnico admitió que “nos faltaron cosas en la primera parte, ritmo y circular la pelota de una forma mucho más rápida, algún desmarque de ruptura; contento por el cómputo global, los 90 minutos, una victoria de mérito y feliz porque en determinados momentos sí que vi ese juego que tanta gente nos demandaba de posición, movilidad, llegando por fuera. Nos faltan cosas, sí, pero se van viendo cosillas y nos da confianza para seguir trabajando”, dijo.

Vio “complicado de atacar” el planteamiento defensivo del Langreo, con dos líneas juntas, pero “supimos no perder la calma, un entrenador me decía que los partidos se ganaban a partir del minuto 60. En la segunda parte estaban más cansados tras correr tras el balón, jugamos mucho en su campo y lo que nos queda es seguir creciendo”.

El Compos cerrará la primera vuelta con el partido en el campo del colista Ceares, el sábado a las 15.45 horas.

LAMENTO. Samuel Baños, entrenador de la UP Langreo, estuvo de acuerdo en que “el partido era de 0-0. La primera parte lo tuvimos controlado, nos acercamos y llegamos con peligro. Hubo una jugada que podía haber resultado clave, que parece clara: un posible penalti en el minuto 1, y era una expulsión, hubiera cambiado el partido seguramente. Pero el equipo tiene que irse orgulloso, es difícil cuando trabajas y haces bien las cosas pero no llegan los resultados es así, pero hemos plantado cara a un rival que es muy difícil en su casa, capaz de someter a los rivales. No ha podido ser, por una acción individual nos vamos de vacío”.

“En la categoría hay muchísima igualdad, las derrotas que hemos encajado han sido por la mínima y los partidos se deciden por detalles”, añadió, así como que el plan de partido suyo era estar replegados y salir a la presión”.