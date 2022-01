Rodri Veiga: “Me preocupa que el equipo esté mucho tiempo parado”

La SD Compostela afronta un nuevo parón sin haber cerrado el anterior. El aplazamiento del choque que debía haber disputado el domingo contra el Salamanca CF UDS en el Vero Boquete, a causa de un brote de covid en la expedición charra, hará que esté más de un mes sin competir. Su última cita fue el pasado 18 de diciembre, con la visita a la UD Ceares, y la próxima está fijada para el fin de semana del 22 y del 23 de enero con el Pontevedra como invitado de altura en San Lázaro. En el equipo blanquiazul preocupa el tiempo de inactividad.

Un jugador y el utillero del Salamanca amanecieron con síntomas de covid el domingo, día del partido. Los test de antígenos confirmaron ambos positivos y tras realizarlos a toda la expedición surgieron cinco casos más, lo que provocó el aplazamiento por el Juez de Competición de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). Los afectados pusieron rumbo a la ciudad salmantina en una furgoneta mientras los negativos volvieron en autobús. Ayer, el club anunció dos contagios más y parece complicado recuperar el duelo antes de recibir al Pontevedra. En el Compos aún no hay noticias.

Así, salvo cambio de última hora el conjunto de Rodri volverá a descansar el próximo fin de semana, que la RFEF había dejado libre por si era necesario recuperar partidos aplazados coincidiendo con el cierre de la primera vuelta. El parón navideño, que incluía dos fines de semana sin competir, será el doble de grande para la SD.

“Sí me preocupa. Sabemos que nuestro próximo partido a día de hoy es el Pontevedra, que es un rival muy exigente, y está la incertidumbre de que el equipo lleva mucho tiempo parado. Entrenar no es lo mismo que jugar y competir”, admite el técnico, quien apuesta por programar algún amistoso interno, entre jugadores del club, para paliar en parte ese déficit. “Lo que más me preocupa de esta situación es el tiempo que vamos a estar sin competir y después lógicamente la fecha en la que nos pongan este partido porque para nosotros fue una situación complicada y espero que no nos perjudique todavía más”, defiende.

EL BROTE. La versión que el Salamanca trasladó al Compos es que todos sus miembros dieron negativo el sábado, antes de viajar, y que el brote estalló el domingo. “Sé que el martes se hicieron test porque publicaron una foto en las redes sociales, a partir de ahí es creer en la buena fe de la gente. Nosotros hicimos test a principios de semana, seguimos haciéndolo a título individual con jugadores que no terminaban de encontrarse bien... Entiendo que ellos harían lo mismo y tuvieron la mala fortuna de que les estallase el caso en el hotel”, opina Rodri Veiga.