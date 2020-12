S.D. Dubra, medio siglo de pasión por unos colores

Martes, 8 de diciembre de 1970. 18.00 horas. El calendario va agotando sus días mientras un nutrido grupo de personas, resguardadas del frío en la Academia Alcázar, dan por terminada una reunión. No se trataba de un encuentro cualquiera. Aquellos señores, lo supieran o no, acababan de hacer historia. En ese preciso instante nacía la S.D. Dubra. Este martes, cuando las agujas del reloj vuelvan a señalar las seis de la tarde, la entidad habrá cumplido medio siglo de vida. Cincuenta años habrán pasado desde que prendió aquella primera semilla en la Academia. Cincuenta años en los que el deporte, el fútbol e incluso la sociedad han cambiado completamente su apariencia. Hay algo, sin embargo, que permanece invariable desde el primer día: el afán por mantener viva la pasión del fútbol en Bembibre.

En la citada primera asamblea constitutiva sería elegido presidente José Pombo Grille. Suya fue la misión de encabezar un proyecto cuyo gran promotor sería Lino Oreiro Bermúdez. El club echaba a andar, y apenas tres meses después solicitaba a la Federación Gallega de Fútbol su inscripción en la Liga del Sar, según recoge Gustavo Oreiro Vilacoba en su Historia da S.D. Dubra. Era necesario, también, que prendiera la mecha a nivel social, permitiendo convertirse en socios a los mayores de 21 años (en el caso de las mujeres debían haber cumplido el Servicio Social o demostrar estar exentas de su cumplimiento). Los menores de 21 años se consideraban “socios aspirantes”.

Quedaron instaurados, también, los colores del equipo (camiseta amarilla, pantalón azul y medias negras, incorporando también el amarillo y el rojo), así como el escudo, obra de José Pombo Grille.

El debut oficial llegaría el 2 de enero de 1972, en la Segunda División de la Liga del Sar. La alegría no sería completa, pues el Dubra perdía en su visita al Esclavitud. Sería en la segunda jornada, y ante el Unión, en Bembibre, cuando se produciría la primera victoria (5-2), con goles de Herminio, Negreira, Tono, Cativo y Sueco, según explica el libro de la historia del club.

Poco a poco el Dubra fue creciendo, y ya en la temporada 1975/76 disputaba la promoción de ascenso a Segunda Regional, ante el Puebla. Pero lo más llamativo de aquel cruce fue la idea de Lino López, entrenador de la SD Dubra por aquel entonces, de concentrar al equipo el día anterior al encuentro de ida. Desde la noche previa los jugadores quedaron alojados en la Casa Benedicta. Se cuenta que alguno, disconforme con la medida, abandonó la concentración saltando por una ventana, que el amanecer cogió a varios jugando todavía a las cartas y que la gran mayoría no concilió el sueño. Por esta o por otras causas, lo cierto es que el Dubra perdería la eliminatoria.

En la campaña 77/78 el equipo compite en Segunda Regional, categoría que iría alternando con Primera Regional hasta el año 2007, momento de otro hito en la historia del club con el ascenso a Preferente, división en la que milita a día de hoy. Pero la página de oro de la entidad se escribió el 22 de mayo de 2016, cuando un 2-2 en el campo del Dumbría significaba el histórico ascenso a Tercera División. Ferreiro y Adrián Vázquez pusieron la firma a los goles de un equipo que entrenaba Chus Baleato.

COPA DEL SAR, ENTRE EL AMOR Y EL ODIO. La Copa del Sar no podría entenderse sin el Dubra, ni el Dubra sin la Copa del Sar. Puede presumir de ser uno de los equipos coperos por excelencia, con presencia en hasta ocho finales. Sin embargo, la suerte le fue esquiva en la mayoría de ocasiones, alzándose campeón solo en tres. “Perdimos cinco, pero a mí no me importaría llegar a cinco finales de Champions”, comentaba Chus Baleato a EL CORREO con motivo del quincuagésimo aniversario de la Copa del Sar, poniendo en valor lo conseguido. El entrenador del histórico ascenso a Tercera vivió dos finales de Copa como futbolista; una salió cara, contra el Silleda; la otra, cruz, ante el Padrón SD. La Copa del Sar era el gran objetivo de la temporada para muchos equipos.

LINO OREIRO. Conocido como Linito, fue el verdadero artífice de la fundación del club. Suya fue la idea de dotar al Val do Dubra de un equipo de fútbol, el promotor de una entidad de la que sería vicepresidente, presidente, entrenador y futbolista, desempeñándose como extremo zurdo. Una placa le rinde homenaje en el Juan Baleato. Aunque el campo histórico del Dubra fue a Telleira, denominado así por estar junto a una antigua fábrica de tejas.

La existencia de la S.D. Dubra tampoco se podría comprender sin José Domínguez, Córdoba, una de las personas que más funciones desempeñó dentro del club, José García Duarte, Alguacil, que tras ser tesorero y secretario asumió la presidencia durante doce años, o futbolistas como José Baleato, Palillos, Juan Baleato, Jesús Rey, Eduardo Grille, Darito, Carlos Rodríguez, Mosqueiro, Manolo Baleato... Son todos los que están, pero sin duda no están todos los que son, en una larga lista que pervive en la memoria de los aficionados, artífices de las páginas escritas en sus primeros 50 años. ¡Larga vida a la S.D. Dubra!