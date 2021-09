Saavedra, bronce en carabina tumbado 50 m

El gallego Juan Antonio Saavedra cerró el medallero español en los Juegos Paralímpicos de Tokio con la conquista de la trigesimosexta medalla al ganar este domingo el bronce en la modalidad de carabina tendido 50 metros.

El pontevedrés, que había rozado el bronce en la distancia de 10 metros, ha sabido mostrar muy buen nivel en la prueba que es su favorita y en la que ya fue medalla de plata hace nueve años en los Juegos de Londres.

Saavedra reconoció que sintió “presión” cuando llegó a Tokio pero que el haber rozado la medalla en su primera medalla le dio “motivación” para conquistar este domingo el bronce. “Sentía presión. En Río es que ni me metí en finales y tenía el fantasma rondando la cabeza, pero el primer día me metí en la de los 10 metros, no pillé medalla por dos décimas y eso me sirvió de motivación para hoy”, apuntó Saavedra tras la prueba.

El pontevedrés recordó que este ciclo había sido “muy complicado por la incertidumbre de la pandemia”, sobre todo para un deporte como el suyo, “que es muy de cabeza y hay que estar centrado”. “Y este último mes ha sido incluso más difícil, primero por la ‘burbuja’ de 15 días en el CAR de Madrid y luego porque al llegar a Tokio estuvimos parados cinco días sin poder entrenar, encerrados en la Villa”, subrayó.

“La presión psicológica influye mucho. Hoy era un día muy complicado porque había mucho viento y cambiaba mucho, y, en general, ha habido puntuaciones bajas. A mí me tocó en el medio del campo de tiro y me venía el viento de todos lados”, añadió el gallego.

Para este, es muy importante no pensar “mucho en lo que has hecho sino en lo que te queda por hacer”. “Estoy muy contento con el bronce, pero hay que ir día a día y seguir avanzando. Espero ser también el primero en conseguir la plaza para París, que en junio del año que viene ya en la Copa del Mundo hay otra oportunidad”, sentenció.