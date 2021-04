Samu: “Seguramente o Langreo sexa o último tren, unha final”

No lo tiene fácil el Compostela para alcanzar el segundo objetivo que se ha planteado esta temporada: estar la siguiente en la Primera División RFEF. A cinco puntos ahora mismo de la segunda y última plaza de acceso a la categoría, el objetivo en una liga exprés estará poco menos que imposible si este domingo (17.00 horas) el Compos no le gana al Langreo. Samu, centrocampista de la SD, lo asumió ayer en rueda de prensa: “Si, seguramente sexa o último tren, porque se os rivais sacan máis distancia xa non habería marxe, ademais de que non imos enfrontarnos nin co Dépor nin co Ferrol, dous dos que están aí arriba. Seguramente sexa unha final”, dijo.

vero boquete. “Temos ganas de gañar na casa, levamos moito tempo sen gañar nela . Alomenos, darlle unha alegría á afección, que nestes partidos está animando e nótase moito, desde fóra tamén nas redes sociais. Pero os grandes partidos que fixemos en San Lázaro foron a porta pechada”.

EMPATES. “Está penalizando empatar tanto, sobre todo neste formato os empates case que son como derrotas, porque apenas sumas e máis se gañan os outros equipos. Estamos competindo ben, pero si está faltando esa pizca para conseguir os tres puntos, sumar de tres”.

LANGREO. “Hoxe (por ayer) é cando Yago normalmente empeza a darnos pinceladas, pero si que vin os partidos que xogaron contra Ferrol e Dépor, é un equipo duro e acaba de gañarlle ao Dépor, que iso sempre é un subidón de autoestima grande, e vai ser un partido complicado”.

claves. “A clave é que sexamos fieis ao que levamos sendo na casa durante toda a tempada e estar máis axustados na nosa área para non recibir goles, non encaixar é algo que sería un punto a favor nosa porque despois é raro que nós na casa e co que atacamos non consigamos un gol a favor. O problema que tivemos nos partidos de San Lázaro ultimamente foi encaixar pronto e despois ter que ir a remolque no marcador; iso é o que queremos cambiar, se o partido vai empatado ou con nós por diante sempre é mellor”.

FALTA GOL. “Se ves os partidos, creo que quizais somos o equipo que máis pisa área e máis ocasións temos. Non estamos todo o afortunados cara ao gol, pero tamén é certo que se xeramos é porque algo ben estamos facendo. Pero como di o míster, se para meter un hai que xerar dez ocasións, pois a xerar dez”.

COMPAÑERO. “A lesión non sei se truncou a miña gran tempada, seguramente empecei xogando polos méritos da pasada. A lesión non é escusa, despois volvín pero os que estaban xogando estaban moi ben. Hai momentos nos que hai que estar no banquiño, adestrar duro, competir e esperar unha oportunidade, a ver se a miña en Luanco (fue titular ante el Marino) gustoulle a Yago, non sei”.