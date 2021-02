Se afianza en el liderato el Bergantiños tras batir a un gris Somozas

Carballo. El Bergantiños logró cuatro puntos de renta al frente de la clasificación del Subgrupo A (y con un partido menos, el de este miércoles contra As Pontes) a costa de un Somozas, aspirante al liderato, que no estuvo a la altura en As Eiroas (2-0). Marcos Remeseiro y el revulsivo Cano marcaron los goles.

Los visitantes, con un planteamiento novedoso a tenor de la posición de Pablo Rey como referente ofensivo, intentaron marcar territorio en un inicio que acabó siendo un espejismo y que se quedó en la insistencia a balón parado y en la voluntad de Bruno Bellas, el más incisivo del Somozas. También le vinieron los problemas defensivos a los visitantes como en un intento de despeje de Pacheco que desajustó la zaga y que dejó a Yelco y a Lamelas una doble opción ante Marcos Souto.

Marcos Remeseiro puso a prueba a Marcos Souto con un chut lejano. Fue la antesala al córner que empezó a romper el partido, ejecutado por Lamelas desde la izquierda y cabeceado libre de marca por Remeseiro. Poco intervinieron los porteros en una reanudación de más contención y amagues que de golpes de verdad. Pacheco salvó sobre la línea de gol una carambola con tintes de gol y el larguero hizo lo propio para un Bergantiños que escupió un despeje de Lamelas a su propia meta.

Para evitar cualquier disgusto aéreo, el Bergantiños acabó jugando con tres centrales, pues Abel relevó al delantero Tarí en el minuto 83. La incertidumbre imperante la rompió, a poco para el final, el revulsivo Cano, espectacular rematando un centro de otro de los recambios rojillos, Miguel Duque. Una parada de Brais a Luis Chacón completó la velada. g. parga