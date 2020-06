Se busca nuevo monarca tras la abdicación del Real Madrid en la Liga Endesa

Madrid. Nikola Mirotic, ala-pívot del Barça, fue elegido MVP Movistar de la temporada 2019/2020 de la Liga Endesa, en una votación en la que participaron aficionados, jugadores, entrenadores y periodistas.

El galardón fue entregado ayer en Valencia por su compañero Ante Tomic, capitán del Barça. Toda la plantilla culé quiso acompañar al hispano-montenegrino en el momento del reconocimiento.

“El MVP para mí significa un trabajo colectivo del equipo. Este premio va por todos mis compañeros que me han ayudado cada día a ser mejor. Cada partido me han ayudado a encontrarme bien. Y por supuesto al cuerpo técnico que han sabido ponerme en la mejor posición, en la que me siento eficaz. Y también por todos los que nos apoyan, los aficionados”, dijo Mirotic.

Mirotic obtuvo la máxima puntuación en la votación entre jugadores, entrenadores y medios de comunicación, y fue segundo en la votación popular, totalizando 90 puntos de un máximo posible de 100. Superó a Facu Campazzo (Real Madrid), segundo con 65, y Giorgi Shermadini (Iberostar Tenerife), tercero con 25.

El azulgrana consigue su segundo galardón como MVP Movistar tras el logrado en la temporada 2012/13, entonces jugando en el Real Madrid.

Además, el Mejor Quinteto 2019/20 lo integran Campazzo (Real Madrid), Klemen Prepelic (Joventut), Axel Bouteille (Bilbao/Unicaja), Mirotic (Barça) y Shermadini (Tenerife).

En el Segundo Mejor Quinteto figura el vigués Alberto Abalde (Valencia), junto a Huertas (Tenerife), Hanga (Barça), Shengelia (Baskonia) y Tavares (Madrid). EFE