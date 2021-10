Se ‘regalan’ Balones de Oro

LAMENTABLE Ríos de tinta hace correr estos días la situación del Barcelona con protagonismo destacado para un presidente que llegó presentándose casi como un Mesías y acabó cargándose a Messi, cuando la continuidad del argentino había sido su gran y única baza electoral. Y para un técnico al que los acontecimientos han superado pero que ha tenido la valentía -en realidad, dadas las circunstancias, no le quedó otro remedio- de dar minutos a gente de la casa a la que hasta hace bien poco otros entrenadores no les habían prestado atención.

A la hora de escribir estas líneas aún no se había disputado el partido entre Atlético y Barcelona. En realidad el resultado, al margen su interés con vistas a la clasificación, no tendrá influencia alguna en las decisiones que Joan Laporta y compañía han te tomar. Es más, la decisión de cargarse al técnico está tomada desde el pitido final del partido jugado en Lisboa y en el que el once azulgrana volvió a quedar retratado ante la Europa futbolística.

Se hace difícil encontrar a un equipo de los considerados de la aristocracia del Viejo Continente que en los últimos años haya hecho tantas veces y tan seguidas el ridículo en la Champions. Antes con los Luis Suárez, Messi y Griezmann..., y hoy sin esos tres pero con los Piqué, Alba, Busquets y De Jong. Parece ya un mal crónico en un conjunto que ha tirado por la borda su prestigio.

Lo cierto es que la junta directiva azulgrana aprovechará el parón de selecciones para cambiar de técnico, algo que más o menos tenían en mente desde el pasado verano cuando Laporta pidió a Koeman quince días para intentar buscarle un sustituto. Luego pasó lo que pasó y como quiera que no encontraron a nadie que se hiciese cargo del banquillo, continuó el holandés pero con el crédito por los suelos y un vestuario conocedor de su debilidad, lo que se ha traducido en un juego plano, sin intensidad y con unos jugadores que saltan al campo como almas en pena. Por lo que visto lo visto, a nadie puede sorprender la lamentable temporada que están protagonizando.