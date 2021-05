Semana de ‘concentración’ con dos balas para celebrar la permanencia

Santiago. No es la primera vez que surgen rumores sobre su adiós pero nunca había llegado a estas alturas de la temporada sin contrato para la siguiente y ayer Encestando publicó que Moncho Fernández dirá adiós al Obradoiro tras la última jornada “salvo giro en los acontecimientos”, poniendo fin a una etapa de once años en el banquillo. Nunca había estado tan en el alambre la renovación del santiagués, pero la intención es no tomar una decisión definitiva hasta concluir la Liga.

Preguntado por EL CORREO en el mes de febrero, Moncho ya apuntaba lo siguiente: “La relación entre un club y un entrenador es cosa de dos, y para que yo sea la primera opción de alguien ese alguien tiene que querer que yo sea la primera opción. Podemos darle vueltas y yo girando las respuestas cuando es absurdo. Ahora hay que finalizar esto y cuando acabe la temporada supongo que tendrá que haber una reflexión de muchas partes para muchas cosas”. Ó. D. L. F./C.G.