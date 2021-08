Sin el foco en los fichajes, el Barça busca protagonismo ante el Getafe

Mientras el Real Madrid intenta el fichaje de Mbappé, Ronaldo regresa al Manchester United y Messi se prepara para su debut con el PSG, el Barcelona sigue trampeando una vida mucho más terrenal debido a su grave situación económica que le impide ilusionarse con fichajes de última hora y que le obliga a vencer al Getafe (17.00 horas) en el Camp Nou para no crear más dudas. El empate en San Mamés ante el Athletic Club diluyó el optimismo generado con el convincente triunfo ante la Real Sociedad de la primera jornada y todo lo que no sea una nueva victoria ante el equipo madrileño, que aún no ha puntuado, avivaría el pesimismo antes del parón de selecciones en un club que está más pendiente de las adecuaciones salariales y de las difíciles marchas de sus jugadores prescindibles que del terreno deportivo.

El Barça afronta el compromiso de Liga ante el Getafe de los exazulgranas Carles Aleñà y Sandro Ramírez (Marc Cucurella no jugará por unas molestias) con importantes bajas, sobre todo en defensa. Eric Garcia está sancionado después de su expulsión en San Mamés y Piqué tampoco está disponible por una elongación en el sóleo de la pierna izquierda. Además, Mingueza sale de un lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

La buena noticia para Koeman es que vuelve a tener disponibles a Ter Stegen y a Coutinho tras recuperarse de sus lesiones de larga duración.

Sin puntuar. A su vez, el buen juego demostrado por el cuadro azulón de Michel no ha tenido repercusión en el marcador, aunque los contratiempos no parecen haber afectado ni el talante ni la idea del Getafe que acude al Camp Nou con la baja de Vitolo, lesionado en el sóleo, al que le puede sustituir el checo Jakob Jankto, uno de los refuerzos para el presente curso.