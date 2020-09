Sin el ‘lume’ de Sar, basta con la frialdad lituana

EXTRAÑO AMBIENTE Al Multiusos Fontes do Sar ya no se le puede poner el sobrenombre de Caldeira, al menos de momento. Aunque el recinto santiagués ya acogió sin público el duelo de pretemporada entre el Monbus Obradoiro y el Gipuzkoa, la cita ante el Fuenlabrada dejó una estampa inédita en el historial de Sar en la Liga Endesa. No hubo aficionados en las gradas y sus habituales cánticos y gritos de apoyo (también de queja) fueron sustituidos por el sonido de las zapatillas sobre el parqué y las instrucciones y ánimos desde los banquillos. El Miudiño, entonado por el obradoirismo, sonó por la megafonía, y los jugadores locales salieron con unas camisetas con el lema “Sar sempre con nós”. Ó. DE LA FUENTE