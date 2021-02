“Somos mejor equipo que cuando nos proclamamos campeonas del mundo”

Competían en la Lanzarote Winter Series con el propósito de probar nuevo material, con un séptimo puesto final e imponiéndose en la Medal Race. ¿Resultó una prueba satisfactoria?

Con esta situación de incertidumbre al estar clasificadas y seleccionadas tenemos que ser realistas con la situación e intentar aprovechar cada momento para intentar probar todas aquellas cosas que queramos tener preparadas para los Juegos. En esta prueba no podíamos afrontar todas las regatas porque Paula necesitaba descansar, no podíamos estar tanto tiempo en el agua y aprovechamos para trabajar otras cosas. Este resultado no refleja el nivel que tenemos, pero era una competición en la que estaban las mejores y tenemos muy buenos parciales. Las sensaciones son muy buenas y el equipo está con la mirada puesta en los Juegos y en llegar con el máximo nivel para afrontar ese reto que tanto queremos todos los deportistas, que es tener opciones de una medalla olímpica.

¿Qué les queda por trabajar, principalmente, hasta los Juegos?

Paula y yo tenemos muy buenos resultados, ni yo misma me imaginaba tener este nivel, pues somos campeonas del mundo, pero la vela depende mucho de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, nos movemos un poco buscando condiciones similares a Japón. Estamos intentando encontrar esa ola y fuertes vientos que nos permitan mejorar no solo técnicamente, sino también tácticamente.

Aunque la incertidumbre afecta a cualquier calendario, ¿qué hoja de ruta manejan hasta Tokio?

Todo el equipo español desplazó la base a Lanzarote en el mes de febrero. Estamos teniendo condiciones increíbles para entrenar y aprovechando mucho los días. La primera competición que está programada, de momento, es el Trofeo Princesa Sofía, la primera semana de abril en Palma de Mallorca. En febrero siempre nos desplazamos a Palma para entrenar. Ahora mismo dependemos de la situación y de las nuevas noticias para saber si se puede llevar a cabo la competición o no. Todos nos tenemos que adaptar y hay momentos en que hay otras prioridades. Así que de momento, Lanzarote, en abril Palma, y si tenemos suerte, a finales de abril la última competición europea, que será en Francia.

En circunstancias normales lo ideal sería entrenarse el mayor tiempo posible en Japón. Con la situación de pandemia, ¿manejan alguna fecha para viajar a Tokio?

De momento está todo en el aire. El plan utópico sería poder ir a mediados de mayo a Japón y entrenar allí hasta los Juegos. Supongo que la Federación estará trabajando en diferentes planes en función de cómo evolucione esto. En la vela dependemos mucho de conocer el campo de regatas y en este caso también es un factor a tener en cuenta el poder o no poder entrenar allí.

Un campo de regatas, en la isla de Enoshima, que ya han tenido oportunidad de conocer.

Nosotras solo estuvimos dos meses allí, en el test event, en que quedamos quintas, y luego también hicimos otra regata, la Copa del Mundo. Pero Japón es muy estacionario, de un mes a otro varían mucho las condiciones. Por lo tanto, lo que te sirve es entrenar justamente en las fechas en que pueden llegar a ser los Juegos.

Usted se había embarcado con Paula Barceló en un proyecto que pretendía llegar con opciones a los Juegos en apenas dos años. El aplazamiento otorga un mayor margen.

Un año y medio para Paula y para mí fue un regalo a nivel de entrenamiento y de rendimiento. Las competiciones te permiten progresar, pero el entrenamiento es muy necesario. Todos estos meses nos han permitido seguir mejorando. Paula y yo somos mejor equipo ahora que en febrero del año pasado, cuando nos proclamamos campeonas del mundo. El trabajo que se está haciendo está siendo muy valioso. Tenemos como compañeros de trabajo a Federico y a Arturo Alonso, que fueron miembros del equipo olímpico español en la clase masculina, y los progresos son increíbles. Solo teníamos dos años para llegar a los Juegos, venía de una Volvo Ocean Race y me puse este reto de conseguir estar en unos Juegos con opciones en dos años.

De todas formas, el barco estaba cumpliendo los plazos para llegar más que preparado aunque los Juegos fueran en 2020. No en vano, en febrero se proclamaban campeonas del mundo, después de haber superado no pocas dificultades.

Estábamos cumpliendo los plazos, aunque tuvimos algunos imprevistos en nuestro camino hacia la clasificación. En el Europeo de 2019 tuve que retirarme porque me partí la cara, en el Mundial de 2019 Paula se rompió un hueso del pie y tuvimos que retirarnos. Parecía que todo eran dificultades para tener que levantarse, y finalmente en febrero se pudo demostrar que el trabajo que estábamos haciendo daba resultados. Las veces que te caes te ayudan a levantarte con más fuerza y luego te ayudan a conseguir resultados.

¿Teme que pueda verse afectado el potencial de las distintas embarcaciones según las restricciones que haya habido en cada país para entrenarse?

Va a depender de cómo gestione cada equipo su plan de entrenamiento en función de las circunstancias que tiene. Casi el 95 % de las tripulantes que van a disputar los Juegos están desplazadas por Europa, y creo que más del 80 % están aquí, en Lanzarote, entrenando con nosotras. Ahí no se va a ver esa desigualdad, los equipos se mueven a zonas donde puedan ir al agua y entrenar.

Si bien el COI es firme en cuanto a que se celebrarán los Juegos, ¿cómo vive los rumores sobre si efectivamente se llevarán a cabo?

La incertidumbre siempre afecta, es incómoda, sobre todo porque hay muchas decisiones que no dependen de nosotros y para las que tampoco tenemos la solución ahora. Desde que decidieron aplazarlos nos dedicamos a entrenar, porque si algo tenemos claro es que si hay una oportunidad de que haya Juegos tenemos que llegar con las máximas opciones posibles.

En este ciclo olímpico pudo participar en la Volvo Ocean Race. El hecho de que el próximo ciclo se reduzca a tres años, ¿va a limitar la posibilidad de afrontar nuevos retos?

Sí que afecta, pero no podría decir qué quiero hacer después de los Juegos aún. Cada vez que decido hacer un proyecto nuevo siempre valoro mucho el porcentaje de éxito que puedo llegar a tener. En función de los proyectos que me plantee valoraré si tres años, o mejor dicho, dos y medio, porque también habrá que descansar un poquito, serán suficientes o buscaré nuevos retos. Lo que está claro es que hay energía para seguir luchando por nuevos proyectos, lo que no sé ahora es hacia dónde me llevarán. De momento, espero que a Tokio y volver con una buena noticia para toda Galicia.