Sorpresa en el ciclismo: Tom Dumoulin se retira temporalmente

Madrid . El ciclista neerlandés Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) deja temporalmente la competición para encontrar su “camino” como deportista y darse “un tiempo” en su propia vida, después de preocuparse demasiado por los demás y no por él mismo, una decisión que ha sorprendido al mundo del deporte.

“Tomé la decisión el viernes; el equipo me apoya en eso y hace sentir muy bien. Es como si me hubiera quitado una mochila de 100 kilos de los hombros. Inmediatamente me desperté completamente alegre. Al final tomé la decisión de tomarme un tiempo para mí”, declaró en un vídeo en la página web del Team Jumbo-Visma.

La noticia se produce solo un día después de que el equipo anunciase que Dumoulin, de 30 años, esperaba “con muchas ganas” la temporada ciclista, en la que sería uno de los tres líderes del equipo, junto a Steven Kruijswijk y Primoz Roglic, en el Tour de Francia. Previsiblemente, iniciaría el curso en la Strade Bianche para correr después la Tirreno-Adriatico, la Milán-Sanremo y el Tour de Flandes. “Es difícil para mí saber cómo encontrar mi camino como ciclista. La presión que conlleva, con las expectativas... Quiero que el equipo sea feliz, mis compañeros, los patrocinadores, mi mujer y mi familia. Por eso quiero hacerlo bien por todos y me he olvidado un poco de mí mismo durante el último año”, explicó el ganador del Giro de Italia 2017. e.p.