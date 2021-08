Steven Enoch da el enésimo salto del Obra a un ‘grande’

Decía este mismo miércoles Viny Okouo que había decidido firmar por el Monbus Obradoiro por la reputación del club en su trabajo con los pívots, que ha llevado a varios de ellos a elevar sus carreras y fichar por equipos de más entidad deportiva y económica. Y menos de 24 horas después de las palabras del congoleño se producía un ejemplo más para darle la razón: el Baskonia anunció la contratación de Steven Enoch por las dos próximas campañas.

El pívot estadounidense con pasaporte armenio se une a la larga lista de hombres altos a los que el Obra ha impulsado a otro nivel, como Artem Pustovyi, Maxi Kleber, Mike Muscala o Salah Mejri. Son jugadores que llegaron sin experiencia previa en un grado de competitividad como el de la Liga Endesa y a los que su evolución en Santiago llevó a la Euroliga o la NBA. Todos alabaron el trabajo realizado junto al cuerpo técnico de Moncho Fernández, con Víctor Pérez como principal encargado de la tarea de pulir a los pívots.

El propio Obradoiro anunció el traspaso de sus derechos ACB al Baskonia por una cantidad que no ha trascendido, aunque previsiblemente no será elevada. El club conservó esa preferencia al haberlo incluido en la lista de jugadores sujetos a derecho de tanteo, un trámite que requiere realizarle una oferta de renovación. El Obra se la trasladó al finalizar la temporada sabiendo que su evolución desde inicios de año convertía su continuidad en una cuestión casi utópica. De hecho, no tardó en atar a Viny Okouo, un pívot con características distintas pero que viene a ocupar un rol similar dentro de la plantilla.

José Luis Mateo y Moncho Fernández, director general y entrenador obradoiristas, apostaron por Enoch en el verano de 2020, cuando no había debutado en el baloncesto profesional y tras formarse en las universidades de Connecticut y Louisville. El pívot estadounidense comenzó el curso 2020/21 con poca participación, a la sombra de su compañero de posición Laurynas Birutis, pero su progresión, las lesiones y los altibajos en los estados de forma de sus compañeros le permitieron ir ganando protagonismo con el paso de los meses, especialmente tras el brote de COVID que confinó a la plantilla a inicios de año. Desde enero el jugador de 23 años promedió 13 puntos y 5,6 rebotes (15 créditos de valoración) y terminó como una de las sensaciones del Obra.

LAS VEGAS. El primer objetivo de Steven Enoch era conseguir un hueco en la NBA, su gran sueño deportivo. Recibió la invitación de los Milwaukee Bucks, actuales campeones, para disputar la Liga de Verano de Las Vegas, una cita tradicionalmente reservada para jugadores con poca experiencia en la NBA o para quienes buscan atraer el interés de las franquicias.

El ex del Obra tuvo la oportunidad de mostrarse, aunque sin excesivo protagonismo. Se quedó sin jugar contra Los Angeles Clippers, antes de completar su mejor actuación ante los Brooklyn Nets con quince puntos, cuatro rebotes y dos tapones (20 minutos). Sumó dos puntos, seis capturas y dos tapones frente a los Minnesota Timberwolves (16 minutos), firmó ocho tantos y tres capturas ante los Washington Wizards (13 minutos) y anotó cuatro puntos y capturó seis rebotes contra los Denver Nuggets (14 minutos), el pasado lunes.

Varios clubes europeos permanecían atentos y, tras no lograr un contrato en la NBA, Enoch firmó por el Baskonia, uno de los grandes de la Liga Endesa y un fijo en la Euroliga. En los próximos días se pondrá a las órdenes de Dusko Ivanovic en Vitoria, donde compartirá la pintura con Alec Peters, Matt Costello y Landry Nnoko.