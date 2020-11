Suma y sigue un Compos competitivo en A Malata

Valoración. “Nos vuelve a dar la sensación de que hemos perdido dos puntos. Los dos equipos hemos intentado controlar el partido entre áreas, con balón, y ha habido pocas llegadas. Además de su gol, solo recuerdo un tiro en la primera parte. Hemos hecho un buen trabajo para que ellos no tuvieran ninguna ocasión de gol, ante un equipo muy bueno ofensivamente, y nosotros hemos generado suficiente para haber ganado”.

¿Le pareció penalti? “Desde donde estaba yo, me pareció que no o quise ver que no, porque además el tiro no iba a portería, no era peligroso. Luego me han dicho que probablemente sí que era mano”.

Clave. “El partido ha sido muy nivelado porque los dos equipos hemos buscado más el control que la profundidad y se han generado pocas ocasiones. La clave es que nosotros hemos tenido cuatro o cinco bastante claras y ha faltado acierto. En un partido muy igualado hemos llegado más al área pero no hemos acertado. Además, la única decisión arbitral que me gustaría ver es la expulsión, es lo que más nos ha perjudicado”.