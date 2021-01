“Tengo clarísimo que es muy factible clasificarme para los Juegos de Tokio”

Hace tan solo una semana finalizaba la penúltima concentración para definir el equipo nacional que competirá en el Mundial. A nivel personal, ¿en qué punto se encuentra en un año tan atípico como este?

La Federación ha estado haciendo un par de concentraciones, que viene muy bien para prepararnos y para mantener el ritmo ya que los campeonatos se han cancelado casi todos. Estamos todo el equipo open, somos diez, y estar entre nosotros compitiendo y entrenando ayuda muchísimo. Me encuentro muy bien, vengo entrenando todo el año. Aunque se han aplazado los campeonatos por un lado me ha venido bien, he tenido más tiempo de adaptar tablas, medidas... y eso te ayuda a mejorar.

Usted es el más joven de los principales favoritos para acudir al Mundial. Gony Zubizarreta y Aritz Aranburu le quitan varios años, aunque usted ya está próximo a los 30, moviéndose en esa edad ideal para un surfista. En un deporte en el que la experiencia es vital, ¿esa diferencia con Gony y Aritz a estas alturas aún puede ser una desventaja?

Creo que ahora mismo estoy en mi mejor edad. Pienso que entre los 26 y los 34 es una edad donde uno está más maduro y tiene más experiencia. A los 32 el físico creo que está en su máximo, pero eso también varía. Por ejemplo, Kelly Slater tiene casi 50 años y sigue compitiendo, pero es un caso aparte. Yo creo que hasta los 30 largos o 40 puedes estar arriba. Yo me encuentro bien y por la edad que ellos me sacan no creo que esté en desventaja porque tengo mucha experiencia compitiendo. Yo soy bastante más joven que ellos aún pero aquí sigo, dándole caña para poder estar en el equipo nacional.

En el último Mundial no se quedó lejos de conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos y todavía queda una oportunidad por delante. ¿Se ve en Tokio?

Hay que ir paso a paso. Primero quiero estar en el equipo nacional que vaya al Mundial, y luego en Tokio, porque no sirve de nada pensar en Tokio sin estar en el Mundial. Tengo clarísimo que es muy factible clasificarme. El año pasado estuve muy cerca e incluso puede haber si más difícil que este año, porque estaban todos. Estaba Gabriel Medina, Italo Ferreira, Kelly Slater... los mejores del mundo, y yo quedé de decimosexto. Estuve a dos mangas de pelear directo con Frederico Morais, el europeo que se clasificó. Eso me da motivación y experiencia para el Mundial de este año.

Aunque en el surf inciden muchos factores, ¿cuáles cree que van a ser los principales rivales por las plazas olímpicas?

Hay mucha gente y muchos países que aún no se han clasificado. Es un deporte tan incierto que es complicado predecir quién puede estar ahí. Está claro que Leo Fioravanti, como no estaba en el CT (Championship Tour) el año pasado tendrá que estar en el Mundial para clasificarse y es un surfista con mucha experiencia que seguramente va a ser uno de los cinco que van a estar ahí arriba. También hay muchos surfistas de Sudamérica, quitando Brasil, porque ya se han clasificado todos. Pero de Perú hay gente muy buena. Va a ser difícil, los cinco mejores van a ser muy buenos y quedan muchos países por clasificar.

¿Conoce las playas de La Bocana y El Sunzal, donde se disputará el Preolímpico?

He estado hace unos ocho años en un QS. Las olas están muy guays, es una derecha perfecta, luego hay otro sitio que es una izquierda muy buena. Hace demasiado calor, pero mejor eso que frío. El agua está caliente, es un sitio increíble.

Durante los meses de confinamiento y ante la ausencia de competiciones estuvo en Brasil, donde tuvo la oportunidad de entrenarse con surfistas del Championship Tour. En ese sentido, ¿le ha beneficiado el aplazamiento del Mundial y de los Juegos?

El haber estado un tiempo sin competir me ha venido bastante bien. He tenido más tiempo para mí, he estado en Brasil entrenando con Leandro Dora, que es el padre de Yago (Dora), que ha sacado a campeones del mundo como Adriano de Souza. Tiene muchos surfistas en el top. He estado entrenando con ellos bastante y eso me ha dado más experiencia. Aunque haya sido un año un poco raro este año he cambiado medidas de tabla y otros aspectos, lo que me ha hecho mejorar bastante en poco tiempo. Ha sido incluso mejor que se haya aplazado el Mundial porque aún estoy más preparado que en 2020.

¿Cómo ha cambiado el surf desde su ingreso al programa olímpico?

El deporte en sí no ha cambiado, pero lo que ha cambiado son las ayudas. Al ser olímpico hay más ayudas por parte del Gobierno, y eso es increíble, porque es un deporte muy caro para lo que se gana. Las marcas están prácticamente todas arruinadas. De espónsores es imposible poder vivir. Yo no tengo un espónsor principal, llevo toda mi vida peleándome y compitiendo para poder seguir tirando adelante. Ahora que es olímpico con toda la tecnología que se está metiendo en el surf, con piscinas de olas, es algo más a tener en cuenta. El surfing va a evolucionar. En una piscina de olas puedes entrenar el mismo truco cincuenta veces seguidas, cosa que en el mar no tienes. Siempre hay que remontar, coger una ola, una ola no es igual a la otra... En el mar se tarda mucho más en mejorar, por eso es un deporte que engancha, porque es tan difícil que cuando te sale te da un auténtico subidón.

Usted empezó en Ferrol este ciclo olímpico histórico, el primero del surf. ¿Qué relación le queda ahora con Galicia?

Cuando me fui a Ferrol a vivir conseguí un espónsor. En esa época estaba entrenado con Kako García. Fue una época muy buena, me ha aportado muchas cosas, pero como todo hay ciclos que se abren y se cierran. Ahora mismo la vinculación con Galicia son los amigos que he hecho en el camino, que son increíbles, mucha gente me ha ayudado. Ahora estoy cómodo en Santander, está guay para entrenar. Estoy a cinco horas en coche de Sitges, donde tengo mi casa. Mis abuelos son de Cataluña. Siempre me he movido, estoy acostumbrado. De Galicia he ido a Tenerife, donde he estado dos años. Voy adonde me siento cómodo y donde puedo seguir mejorando. Intento moverme en sitios donde yo vea que me siguen ayudando a mejorar mi nivel y que sea fácil para moverme. Ahora llevo en Gran Canaria desde la concentración pasada y seguramente eche todo el invierno por aquí, ya que entre la pandemia y el frío aquí puedo entrenar bastante más.

¿Cuantos años estuvo en Ferrol?

He estado unos cinco años. En 2018 me fui a Tenerife y a finales de 2019 me fui a Santander.