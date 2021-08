Thiago Galhardo: “Con Coudet hay que correr, la técnica es algo secundario”

CELTA El internacional brasileño Thiago Galhardo declaró este jueves que la presencia de Eduardo Chacho Coudet, con el que coincidió en el Internacional de Porto Alegre, en el banquillo del Celta, ha sido determinante para que aceptase la oferta del conjunto gallego, con el que firmó hasta final de temporada.

“Estoy muy feliz y contento por la oportunidad. Cuando el Chacho contactó conmigo, no lo dudé. Volver a coincidir con él un año después me hace muy feliz. Es el mejor entrenador con el que estuve”, apuntó.

“Trabaja y trata igual a todas las personas, más jóvenes o más viejos o de la importancia que tengan en el club. Con él, todos los futbolistas saben que tienen que correr, la técnica para él es algo secundario. Si no corres, si no disputas, con el Chacho no vas a jugar”. D. M.