Todas las opciones que darían el tercer puesto al Compostela

Después del empate ante el Zamora en el Ruta de la Plata el Compostela recibirá al Salamanca CF UDS en la última jornada de la primera fase con los deberes hechos. Pase lo que pase desde las 12.00 horas del día 28 el cuadro de Yago Iglesias tiene asegurado jugar por un puesto en la nueva Primera RFEF en la segunda fase. Eso ya no se lo quita nadie e, incluso, en el mejor de los casos podría verse entre los tres primeros, siempre que derrote al Salamanca, pierda el Celta B, el Dépor no gane ante el Zamora y el Racing no consiga más de tres puntos en los tres partidos que le restan. Una auténtica carambola.

Una vez evitada la fase de descenso el Compostela puede soñar. Todo lo que consiga a partir de ahora serán réditos a mayores, pues con los clientes con los que se topó en la primera fase evitar los cuatro últimos puestos era el primer objetivo. El siguiente será luchar por una plaza en la nueva Primera RFEF, algo que conseguiría automáticamente si suena la flauta y alcanza el tercer puesto en la última jornada, clasificándose para el play-off a Segunda.

Salvo contadas excepciones, como los dos partidos en Salamanca, no puede decirse que el Compostela haya sido inferior a sus rivales, sobre todo frente a los principales gallos de la liga. A tenor de lo visto sobre el campo semana a semana pensar en un puesto entre los tres primeros no habría sonado nada descabellado, aunque finalmente las opciones de conseguirlo son muy pocas. Pero algunas las hay, el fútbol es fútbol y será sobre el césped donde se dicte sentencia.

El conjunto blanquiazul todavía podría alcanzar la fase de ascenso, optando ya únicamente al tercer puesto y dependiendo del resultado de otros equipos. Pero el primer paso para que se cumpla la carambola pasa por ganar al Salamanca en la última jornada de la primera fase. Esa es la premisa innegociable. A partir de ahí, el Celta B tendría que perder en su visita al Coruxo, que necesita los puntos para la lucha por la permanencia. El Deportivo, que recibe al Zamora, líder, no podría ganar, solo perder o empatar. Y el Racing de Ferrol no podría sumar más de tres puntos en los tres partidos que le quedan por disputar: visita al Coruxo, recibe al Guijuelo y terminará visitando al Unionistas, que necesita puntuar para asegurarse el play-off de ascenso a Segunda.

EMPATE MÚLTIPLE. La igualdad de la liga ha sido la nota predominante en la primera fase, y podría verse reflejada en la clasificación final, pues en la lucha por el tercer puesto podría darse hasta un cuádruple empate a 27 puntos, la cifra máxima a la que puede llegar el Compostela. El colectivo dirigido por Yago Iglesias saldría vencedor de cualquier empate a puntos, salvo si esa igualdad se produce con el Racing.

Aunque consiga auparse al tercer puesto, el Compos nunca lo haría en solitario. Ganando al Salamanca se situaría con 27 puntos, los mismos que tendrá el Celta B si pierde en la última jornada. En un empate entre ambos gana la SD, que se impone en el global ante el filial olívico por 4-2.

Pero si el empate se produce entre más de dos equipos ganaría el que tenga mayor puntuación en los partidos entre los clubes empatados. En un empate con Celta B y Deportivo seguiría ganando el Compos, pero en un empate de la SD con Celta B y Racing, o con Celta B, Deportivo y Racing se impondría el cuadro ferrolano, y en ambos casos el Compos sería cuarto.