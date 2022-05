“Todavía creo que se puede lograr el título”

Carlos Sainz (Madrid, 1994) llega al Gran Premio de España del dmingo con la posibilidad de lograr su primera victoria en Fórmula Uno. De conseguirlo, sería en casa y al volante de un Ferrari. Un triunfo que le haría estar más cerca de luchar por alzarse con el campeonato -le separan 51 puntos del liderato que tiene su compañero Charles Leclerc-. Un título que, según reconoció en una entrevista con EFE, “todavía... se puede” conseguir.

Sainz no ha logrado los resultados esperados, o que sí ha cosechado su compañero, en este arranque de mundial por errores ajenos -una bandera roja en Australia le impidió firmar la pole y un choque de Ricciardo por detrás le hizo abandonar- y propios por la falta de confianza en su Ferrari.

¿Cómo van esos nervios?

Bien, todavía no los hay. Suelen llegar más el domingo. Hasta entonces, concentrados y preparando bien la carrera. Obviamente bastante ocupado, pero es parte siempre del Gran Premio de casa.

Veo detrás su casco. ¿Tiene preparado ya uno especial?

No lo había comentado todavía, pero sí. Tengo un casco con un toque diferente. En mi línea. No me gusta hacer cascos muy diferentes, pero este es especial... os va a gustar.

En el plano deportivo. Circuito sin grandes rectas, en las que Red Bull es más fuerte, ¿es un circuito favorable para vosotros?

Creo que nos podía ir bien, sí. Pero la clave este fin de semana no será tanto el circuito, serán las mejoras que sean capaces de traer los dos equipos que nos estamos jugando las victorias, incluso otros que podrían meterse en la pelea también.

En la prensa italiana dicen que vuestras mejoras os darán tres o cuatro décimas por vuelta, Red Bull vuelve a aligerar peso. Parecía que en esto último tenían más margen. ¿Cómo va vuestro desarrollo?

Red Bull se ha centrado en bajar el peso y mejorar el coche en estas cinco primeras carreras, algo que nosotros no hemos hecho desde prácticamente los test de febrero en Barcelona. Sabemos que tenemos margen de mejora y que este paquete de mejores podría echarnos una mano. Espero que funcionen y poder luchar por la victoria.

Su primera victoria podría llegar en casa. ¿Cómo se gestiona la presión de que siempre esté rodeado de la pregunta o comentario de cuándo llegará su primera victoria?

Bueno, estoy acostumbrado ya a este tipo de preguntas. Las entiendo. La gente tiene ilusión y ganas, igual que la tengo yo. Lo que no puede olvidar nadie es que el que más ganas tiene de conseguir esa primera victoria y que pase lo antes posible soy yo. Soy el primero que lo va a disfrutar y lucha para que pase.

Se ha llegado a decir que ya no puede luchar por el Mundial, cuando son 23 carreras y apenas hemos empezado... ¿Usted se pone una fecha límite para decir ‘vale, ya no estoy en la pelea’?

Eso se irá viendo. Hablar del campeonato en la quinta carrera es un poco locura. Sí que es verdad que preferiría estar en la posición de Charles (Leclerc) o de Max (Verstappen); la cambiaría porque querría decir que no tendría dos cero (carreras abandonada), pero sin esos dos ceros estría metido de lleno en la lucha, pero queda mucho. Ha habido ejemplos en el mundo del deporte que te enseñan que hasta el último momento todo puede pasar, y me refiero al Real Madrid. A ellos le quedaban cinco minutos y a mí 18 carreras, así que todavía creo que se puede hacer, queda mucho margen.

Su padre me dijo hace dos semanas que a usted le faltaba “un poquito de confianza”. ¿Se parece esta situación a la que vivió a principios de 2021? ¿Cómo se recupera?

No es exactamente igual que el año pasado, porque el coche me gustaba desde el principio. Me adapté bien al coche y faltaba pulir detalles. Este año es algo un poquito más grande, si queréis ponerle un tamaño. Estoy cerca aún así. Me he quedado a una décima en prácticamente todas las clasificaciones e incluso tenía la pole en la Q3 por momentos. Sin ir confiado con el coche ni saber exactamente lo que tengo que hacer para sacarle el máximo rendimiento, estoy luchando por poles y en los podios. Por eso confío en que a la mínima que encuentre esa decimita que encontré en la segunda mitad del año pasado, cosas buenas van a llegar.

¿A qué se refiere con ese “algo más grande”? ¿Tiene que ver con adaptarse a la nueva normativa?

Bueno, en la carrera de un piloto siempre hay reglamentaciones, coches y categorías que se adaptan mejor a tu estilo y otros un poco menos. Este año, desde el principio el coche me parecía un poco raro, un poco diferente de conducir respecto al año pasado y no se adaptaba a mi estilo natural. A Charles le ha venido todo muy natural, mientras que a mí el coche del año pasado me encantaba a final de temporada y podía sacarle el máximo rendimiento; estaba en el pico de mi carrera y de confianza.

Son ciclos, momentos. Con trabajo se puede solventar y entendiendo bien qué es lo que falta. Así todo puede cambiar y ponerse de mi lado.

Habla de ciclos y de momentos. Los dos Grandes Premios en los que más puntos ha sumado, sin contar Baréin porque ha corrido dos veces más, son España y Mónaco, justo los que vienen ahora.

Sí, siempre se me han dado bien; sea el coche que sea y llegando bien o mal. Son dos fines de semana que más me gustan como piloto, con el pico de presión más alto como piloto. Por eso me hace concentrarme un poco más y ojalá este fin de semana pueda mantener la buena racha.

Dos circuitos en los que es clave la clasificación, donde este año más esquiva le ha sido la suerte...

Por eso estoy relativamente tranquilo. Prácticamente en todas las carreras en las que no he tenido problemas he estado en la lucha por la pole position y por el podio o victoria. Tiempo al tiempo. Va a acabar llegando y me encantaría que fuera aquí en España.

Esta entrevista es gracias a Estrella Galicia, una marca que le ha acompañado durante casi toda su carrera hasta llegar ahora a Ferrari. ¿Qué representa para usted?

Tengo la suerte de llevar con Estrella Galicia ocho o nueve años. Me han acompañado a todos los equipos de Fórmula Uno en los que he competido. Juntos estamos cumpliendo el sueño de correr para Ferrari y este fin de semana en casa.

¿Valores? Los que hemos tenido siempre, como el de la resistencia, el de querer dar todo por el trabajo en el que estamos y el de disfrutar además del viaje y no rendirse nunca.