Nico Rodríguez: “Esto sabe a gloria, hemos sufrido pero los sueños se hacen realidad”

“Esta medalla sabe a gloria. A trabajo bien hecho. Hemos sufrido pero al final los sueños se hacen realidad”, proclamó el regatista vigués Nico Rodríguez tras colgarse el bronce en 470 con el barcelonés Jordi Xammar.

El gallego recordó la llamada que recibió en 2016, cuando el catalán le propuso formar equipo con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio. “Ya le daba vueltas ayer a que mi vida ha dado muchas vueltas en estos últimos cinco años. Estaba embarcado ya en otra vida de camino a Holanda y me he acordado de que probablemente sin esa llamada yo no estaría aquí cumpliendo el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos y, sin duda, de subirme a un podio”, admitía.

“La vida son trenes y yo decidí subirme a un tren aunque a mucha gente le pudiese parecer un loco. Pero para mí, pasase lo que pasase hoy, habría merecido la pena. Y habrá mucho más”, abundó. “Estoy 100% convencido de que el cambio ha sido mejor que ser dentista. Sin duda. Esto es un sueño. Puedo serlo dentro de diez años o así, pero no ahora”.

Nico se acordó de los metales que se les escaparon a sus compañeros el día anterior, que dejó al equipo “una sensación agridulce”. “Nosotros también sabíamos que hoy esto nos podía pasar y hemos conseguido que no. Esto forma parte del deporte, hay tres ganadores y el resto son, como quien dice, vencidos. Pero el deporte es levantarse y no tengo duda de que lo va a hacer”, señaló el vigués.

Xammar también estaba exultante: “Empiezas a navegar y sueñas con ir a unos Juegos Olímpicos; en el mejor de los sueños, con ganar una medalla. Y hoy hemos podido cumplir el mejor de los sueños, es algo especial”.