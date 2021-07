Primer oro español: Fernández y Gálvez, campeones en foso mixto

Los tiradores españoles Alberto Fernández y Fátima Gálvez calificaron como un “sueño hecho realidad” el oro de este sábado como equipo mixto de foso olímpico en los Juegos de Tokio 2020, el primero de la delegación española, un logro para el cual llegaban convencidos tras muchos otros éxitos juntos.

“Somos un equipo. Para mí era un juego, me lo estaba pasando pipa y ese era mi objetivo, divertirme mucho y venir a jugar que es lo que sé hacer, y con Fátima es muy fácil hacerlo porque es la mejor”, dijo el madrileño en declaraciones a TVE, ya con la medalla.

Fernández asumió el peso de la clasificación, donde hizo un 75 de 75, y en la final, donde solo falló un plato. Mientras, Fátima reconoció que tuvo problemas en el inicio de la lucha por el oro. “La final no determina la calidad de tiro que hemos llevado, a él sí. Yo sí he sufrido un poco más, porque no veía el plato en la salida, por mi técnica”, afirmó.

“Tenía la confianza de que iba a salir todo bien, porque ya lo habíamos hablado, venimos preparados mentalmente y al final lo hemos conseguido. Es la primera vez que se competía en esta especialidad en unos Juegos Olímpicos. Es verdad que se puede decir que hemos competido mucho en Copas del Mundo y Europeos, tenemos varias medallas de oro en el equipo mixto”, añadió la andaluza.

Fátima, quinta en Londres 2012 y cuarta en Rio 2016, en individual, explicó que tanto ella como su compañero confiaban en el oro en el estreno de esta modalidad en Tokio 2020. “Nunca se ha visto la calidad de tiro que teníamos. Sabíamos que aquí en Tokio se iba a hacer realidad nuestro sueño y se ha hecho”, apuntó.

“La espera siempre merece la pena. Muy contento, a seguir trabajando y vernos en París juntos. Dar las gracias a todos por el apoyo, dedicar esta medalla al deporte español, sobre todo al tiro que se la merecía desde hace muchos años y que estamos muy felices de ser los representantes del tiro en España”, añadió Fernández.

“Gracias al COE, al CSD, a todo el mundo. Es una medalla que habíamos soñado estos días. Llevamos mucho tiempo trabajando para ella y últimamente lo habíamos dicho, que nos veíamos con el oro en Tokio. Me lo he pasado pipa en la final”, insistió el madrileño.