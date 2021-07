Santi Tarrío: “Estoy muy jodido, es una injusticia grande”

“Estoy muy jodido. Es una injusticia muy grande para mí y para todo mi equipo. Llevamos trabajando cinco años desde la nada para llegar a algún sitio y ahora que llega una oportunidad única, no puedo ir, pero es lo que hay. Son errores que pueden pasar, pero el perjudicado soy yo. Se ha cometido un error”. Sincero, duro, con palabras en las que desgarra el alma, el golfista de Touro Santi Tarrío confesó al portal web Ten-Golf su estado de ánimo tras conocer que queda descartado como sustituto de Jon Rahm en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fue la pasada madrugada cuando la Real Federación Española de Golf (RFEG) y el Comité Olímpico Español (COE) desvelaban que el vasco daba positivo de nuevo por coronavirus y no podría acudir a la cita nipona, donde era uno de los firmes candidatos a pelear por una medalla, y desde ese momento se barajó el nombre del candidato a ocupar su plaza.

Sorpresa. No tardó en llegar la sorpresa para los componentes del equipo de Santi Tarrío. El cacereño Jorge Campillo parecía ser el elegido por la RFEG para esa plaza con lo que se le instó a que acudiera lo más rápido posible a un centro homologado por la organización de los Juegos Olímpicos para realizarse la pertinente prueba antes de viajar a Japón, cuando en realidad el primer suplente español según el ranquin olímpico es el gallego. Incluso después del propio Tarrío el mejor colocado es Adrián Otaegui, pero un “error” burocrático, al no incluirle en una prelista dada al COI en marzo, no le permite cumplir ahora con los requisitos para estar en Tokio.

Durante todo el día Tarrío y su equipo se han movido para conseguir un billete a Tokio que consideran de justicia, e incluso contactaron directamente con el presidente de la Federación Española, Gonzaga Escauriaza, para buscar explicaciones y una solución. “Me ha dicho que lo único que vale es la prelista de marzo y que ya no se puede hacer nada, que no puedo viajar. Asume su parte de culpa porque sólo pusieron a cinco jugadores en esa prelista. Al estar mi nombre tan lejos en ese momento ni lo contemplaron y ahora me quedo sin una plaza que me correspondía. No puedo viajar. Sin más”, añade Santi Tarrío en Ten-Golf.

Llamadas. Escauriaza aseguró al golfista de Touro que no conocía exactamente su situación y que, aunque intentó enmendar el fallo llamando a Tokio para ver cuáles eran las opciones, nada se podía hacer ya. “Me ha dicho que él no era el responsable, pero aún así me ha pedido disculpas”, aclara. No reprocha el gallego al presidente lo que ha ocurrido, le califica de una persona “que mira por sus jugadores”. “Desconocía mi situación y me ha apoyado al máximo. No tengo nada que reprocharle. Ha hecho lo que ha podido, pero ya era imposible”, remata.

Sí critica sin embargo la postura de Nacho Gervás, director deportivo de la Federación. “Ni está ni se le espera. No he hablado con él ni le voy a llamar”, subrayaba en el portal web especializado en golf.

Adelante. Tarrío, que este domingo terminó cuarto en el Challenge de Italia, y está a punto de jugar el European Tour en Irlanda del Norte, asume que toca mirar para adelante. “Mi equipo y yo sabemos dónde queremos llegar y lo que queremos hacer. El año que viene voy a jugar el European Tour y me quiero preparar bien para ese momento, lo quiero hacer lo mejor posible”, insiste.