Tour: Van Aert ‘vuela’ en la contrarreloj y se suma a la fiesta de Jonas Vingegaard

··· El danés Jonas Vingegaard, que hoy se apuntará en París su primer Tour de Francia, reconoció este sábado que ha madurado, que ahora cree más en sus opciones y que ha logrado canalizar los ataques de pánico que en el pasado mermaban sus resultados. “Creo más en mí que antes. He madurado, he crecido. Creo que todo eso me ha ayudado a ganar este Tour”, dijo el corredor del Jumbo, de 25 años.

··· Por su parte, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) admitió el triunfo del danés Jonas Vingegaard en la 109 edición del Tour de Francia, rival a quien calificó de “corredor sólido que fue capaz de tomar el control de la carrera en la montaña” y con quien espera librar grandes batallas de ahora en adelante. “Me alegro de que haya terminado el Tour. Han sido tres grandes semanas con altibajos mientras el equipo luchaba. Pero la batalla con Jonas Vingegaard fue muy bonita”, subrayó.