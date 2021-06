Triunfo del Balidea Obradoiro en el ‘derbi’ del Campeonato de España

Santiago. Supone un hecho histórico para el baloncesto compostelano, y aunque haya que hablar de vencedores y vencidos a tenor de lo que marca el resultado, el mero dato de que el Balidea Obradoiro y el Institutos de Compostela Xunta de Galicia se enfrentasen en los octavos de final del Campeonato de España cadete que se disputa en San Fernando es un motivo de orgullo reflejo del buen hacer de ambas canteras.

Pero el sorteo emparejó a los dos representantes santiagueses en una ronda a la que solo llegaban los 16 mejores equipos del país y solo uno de ellos podía continuar adelante. Venció el plantel de Camilo Riveiro por 76-48 (17-8, 22-13, 17-10 y 20-7 como parciales) y el Obra aguarda ya el siguiente reto: hoy, a las 12.15 horas, frente al Cajasiete Canaria. “Jugamos con un poco menos de ritmo porque se nota el cansancio ya acumulado, pero defensivamente estuvimos muy bien y a partir de ahí nos hicimos fuertes en el rebote y empezamos a controlar el partido poco a poco”, analiza el entrenador. Segundo clasificado en un grupo de la muerte con Barça, Zentro Madrid y Betis, asume Camilo que esta exigencia les ha obligado a salir desde el primer día “con el cuchillo entre los dientes e incluso a toro pasado lo mejor fue casi empezar con el Barça, quitándonoslo de encima y sabiendo ya el nivel que había para competir”.

Con el plantel en plena euforia, el entrenador del Obradoiro señala a su rival de esta mañana como otro equipo “muy físico, muy grande, que juegan también muy bien desde la línea de 3”. De perder, aún le quedaría al equipo compostelano la batalla por los puestos de quinto al octavo en San Fernando. “Llegar ya ha sido un éxito, aunque creo que aún no hemos asimilado realmente el alcance de este logro”, sopesa Camilo Riveiro.

Con la cabeza alta. En el Institutos de Compostela Xunta de Galicia el sentimiento de orgullo no ha desaparecido con la derrota. Si cabe aún es mayor por el esfuerzo que supone estar un año más entre las 16 mejores canteras de España sin pertenece a ningún filial de la ACB.

Con Nerea Arca al frente una vez más en el que supuso ya su séptimo Campeonato de España, asume que “después del esfuerzo del domingo el físico ya no nos llegó”. Y es que apenas si tuvo tiempo de recuperación el Rosalía tras cerrar su último duelo el domingo cerca de las once de la noche. “Estoy contenta. Este equipo es el segundo año que se mete en octavos y los chicos trabajaron, dieron la cara, y la realidad es que hay que llegar hasta aquí que no es fácil porque lo hacemos con nuestra gente, gente de casa, chavales que realmente llevan con nosotros desde que eran preminis”, defiende la santiaguesa. c. guillén