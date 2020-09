“Un buen resultado nos va a reforzar, pero lo que buscamos es experiencia”

El viernes da comienzo la Copa del Mundo de Szeged, para la que se clasificó en el selectivo celebrado en Verducido. ¿Qué lectura hace de ese clasificatorio de cara a la cita en Hungría?

Me he encontrado bastante bien. Creo que eché en falta la sensación de haber competido un poco más, porque llevábamos casi un año entero sin competir. La última competición que habíamos tenido fue el Mundial, a finales de agosto del año anterior. Hace unas semanas tuvimos el Campeonato Gallego, también en Pontevedra, pero de mucho menor nivel y sin nada que ver con un selectivo nacional.

Consiguió tres billetes en ese selectivo (K1 1000, K1 500 y K2 500) pero se ha decantado por competir principalmente en el K2.

Mi objetivo a largo plazo va a ser el K2 1000 metros, sobre todo enfocado al año que viene. En principio no habíamos clasificado directamente el barco para competir en el K2 1000 metros pero sí hemos clasificado el K2 500. También clasifiqué los dos K1, pero como son incompatibles por horario con el K2 500 en la Copa del Mundo y estoy centrado en hacer K2 y no K1 decidí hacer el K2. Aun así, hemos conseguido que nos dejen participar también en el K2 1000 metros, porque vamos a estar allí, en Hungría, y pueden participar dos embarcaciones por país. Era lo lógico que nos dejaran, porque no perjudica a nadie que nos permitan participar.

No era descabellado que les dejaran participar, pues a tenor de lo visto en el selectivo, usted y Albert Martí presentaron batalla a Paco Cubelos e Íñigo Peña en ese K2 1000, por mucho que al final se les acabó haciendo un poco largo.

En este selectivo está claro que nos han ganado ellos, pero la sensación que tuvimos Albert y yo es que teníamos posibilidades de haberles ganado con un poquito más de experiencia y modificando un poco la regata o entrenando un pelín más. Pero estuvimos muy cerca y durante la prueba íbamos muy cómodos. Al final nos costaron los últimos metros, sobre todo a mí, porque Albert me dijo que iba un poco más fresco. Yo creo que nos falta, sobre todo, ganar un poco de experiencia. Somos un barco relativamente nuevo, llevamos toda la temporada entrenando juntos, preparándonos, pero nos falta coger experiencia y competir.

Los objetivos que se marcan en esta Copa del Mundo, ¿pasan por seguir evolucionando el barco más que por un resultado en concreto?

Así es, está claro que si sacamos un buen resultado nos va a reforzar anímicamente, pero lo que buscamos es competir, coger experiencia internacional y conocernos nosotros dos en el barco, cómo nos comportamos en competición. Hay mucha diferencia entre entrenar solos a competir con ocho barcos que hay en cada regata.

Szeged es una pista que usted ya conoce y le trae buenos recuerdos.

Estos años hemos competido bastante allí, en Copas del Mundo y en el Mundial pasado. Es una pista muy bonita, aparte también porque en Hungría el piragüismo es uno de los deportes nacionales. El público y la afición allí es muy grande. Este año entiendo que será bastante descafeinado en ese sentido, porque con el coronavirus no creo que admitan público, o en todo caso, será muy restringido. Es una pista que me trae buenos recuerdos y que me gusta bastante.

En su momento las autoridades húngaras tenían previsto exigir una cuarentena de catorce días a los palistas que fueran a competir en esta Copa del Mundo. ¿Qué protocolo tendrán que cumplir finalmente?

El último plan que nos pasaron era que teníamos que hacer dos pruebas PCR días antes de viajar. Cambió el protocolo para los turistas, para ellos ahora está más restringido, pero para el deporte creo que sigue igual. Hubo dificultades para encontrar conexiones de vuelos para ir y volver porque estaban cancelando muchos vuelos al no poder ir turistas de forma normal.

Esta competición será la única cita internacional del año, pero en 2021 esperan los Juegos Olímpicos. Sus opciones para estar en Tokio pasan por ganarse el puesto en el selectivo nacional de K2 1000. ¿Saben ya cuáles van a ser los criterios?

En principio el selectivo para los Juegos será en abril. Ahí tendremos que ganarles a Paco (Cubelos) y a Íñigo (Peña). El barco ganador, que esperemos ser nosotros, tendría que ir a una Copa del Mundo, a la que también irían ellos, y también tendríamos que volver a ganarles ahí, y además, ser medalla. Si les ganamos y no conseguimos medalla, creo que habría otra prueba más aún, no sé si sería en una Copa del Mundo o en España. Básicamente sería ganarles dos o tres veces, según cómo sea el resultado en la Copa del Mundo.

Con un año más por delante, ¿preferiría conocer el nombre de la pareja clasificada para los Juegos con mayor antelación?

Yo creo que abril es la fecha ideal para hacer el selectivo, porque intentaron empezarlo ya este año, y después de no competir un año entero me parece una locura tener de primeras un selectivo decisivo para ir a los Juegos. Es mejor hacerlo el año que viene en abril, porque en medio año puede crecer un barco con gente joven que venga desde abajo y que aparezca un deportista que no conocías. De hecho, pasó ahora en Hungría, que tuvieron selectivo en K1 1000 metros, y el chico que llevaba ganando tres años perdió contra un chaval más joven que venía de abajo. Tener un año entero para preparar los Juegos Olímpicos puede hacer que te relajes un poco. Yo creo que es mejor hacerlo a mitad de camino de la preparación, y el barco que esté en forma en el mes de abril que sea el que vaya a los Juegos.

Hace unos meses dejaba un titular en estas mismas páginas, en referencia a su camino a Tokio. “El que gana tiene todo que perder; el que viene por detrás, todo por ganar”, decía. Está claro que el aplazamiento de los Juegos les otorga a usted y a Albert un mayor margen para tratar de recortar diferencias con Paco Cubelos e Íñigo Peña.

Es posible que nos beneficie un poco más a nosotros que a ellos hacerlos cuanto más tarde. Somos una embarcación más nueva que ellos, y ellos seguramente tengan menos margen de mejora del que tenemos nosotros, o eso espero.

¿Seguirán entrenándose en Galicia o se van a estar moviendo a Sevilla o a otros sitios?

Nuestra idea es buscar los mejores lugares de entrenamiento según la época del año y el tipo de trabajo que haya que hacer. En invierno, si en Galicia es muy frío, siempre intentamos escapar un poco para hacer entrenos de calidad, por ejemplo a Sevilla, como hicimos el año pasado. A veces, también intentamos juntarnos con otros equipos y otros países y poder entrenar con estímulos diferentes. El año pasado en Sevilla también entrenamos con el equipo francés y el equipo belga, entre otros.

Una de las facetas a trabajar será su nuevo rol en ese K2 que integra junto a Albert Martí.

Antes del confinamiento estábamos yo delante y Albert detrás en el barco, pero notábamos que no estaba funcionando bien del todo y habíamos decidido cambiar y probar conmigo atrás y Albert adelante. Justo cuando lo decidimos fue cuando vino el confinamiento, pero a la vuelta probamos de esta forma y vimos que el barco funciona mejor de esta manera.